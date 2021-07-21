Mehmet Metin Okur kimdir?

Başarılı iş insanı Mehmet Metin Okur'un özel hayatı ve iş hayatı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Bu kapsamda Mehmet Metin Okur kimdir? sorusunun yanıtı araştırılıyor.

Mehmet Metin Okur kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor.

MEHMET METİN OKUR KİMDİR?

Payby.me, Dogan Media Group, Show TV gibi Türkiye'nin önemli kuruluşlarında çeşitli üst düzey yöneticlik görevlerinde bulunan Mehmet Metin Okur, Sefa Merve'nin kurucusu ve CEO'sudur.

Mehmet Metin Okur, 1994 senesinde bu zamana kadar reklam sektöründe çalışmakta. Günümüzde ise özellikle mobil ödemeler konusunda gelişmelere katkı veren bir iş adamıdır.