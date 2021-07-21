Mehmet Metin Okur kimdir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mehmet Metin Okur kimdir?

Mehmet Metin Okur kimdir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Başarılı iş insanı Mehmet Metin Okur'un özel hayatı ve iş hayatı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Bu kapsamda Mehmet Metin Okur kimdir? sorusunun yanıtı araştırılıyor.

Mehmet Metin Okur kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor.

MEHMET METİN OKUR KİMDİR?

Payby.me, Dogan Media Group, Show TV gibi Türkiye'nin önemli kuruluşlarında çeşitli üst düzey yöneticlik görevlerinde bulunan Mehmet Metin Okur, Sefa Merve'nin kurucusu ve CEO'sudur.

Mehmet Metin Okur, 1994 senesinde bu zamana kadar reklam sektöründe çalışmakta. Günümüzde ise özellikle mobil ödemeler konusunda gelişmelere katkı veren bir iş adamıdır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Bülent Turan Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Seda Sayan Hande Erçel İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mehmet Metin Okur kimdir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 13:07:52. #1.16#

title