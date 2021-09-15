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Menemenspor-Manisa maçının ardından

AA / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Menemenspor-Manisa maçının ardından

TFF 1. Lig'de Manisa'yı 2-0 mağlup eden Menemenspor'un teknik sorumlusu Dilaver Mutlu, "Çok önemli bir maç kazandık.

TFF 1. Lig'de Manisa'yı 2-0 mağlup eden Menemenspor'un teknik sorumlusu Dilaver Mutlu, "Çok önemli bir maç kazandık. Morale ihtiyacımız vardı." dedi.

Mutlu, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında yaptığı değerlendirmede, geçen hafta aldıkları Adanaspor mağlubiyetinin ardından 3-4 gün içinde takımı motive ettiklerini söyledi.

Manisa'yı çok iyi analiz ettiklerini kaydeden Mutlu, şöyle konuştu:

"Rakibimizi istediğimiz gibi oynatmaya çalıştık. Neticesinde maçı kazandık. Çok önemli bir maç kazandık. Morale ihtiyacımız vardı. Manisa çok iyi bir takım. Artık hedefimiz pazartesi günkü MKE Ankaragücü maçı. İnşallah oradan da iyi bir netice alarak bu moral ve motivasyonumuzla ligi sürdürmeye çalışacağız."

Tüfenkoğlu: "Üst üste oynanan maçlar oyun düzenimizi etkiledi"

Manisa Teknik Sorumlusu Mehmet Mesut Tüfenkoğlu, ilk devrede oyunun kontrolünü ellerinde tuttuklarını ve kanatlarda hücum ettiklerini söyledi.

Üçüncü bölgede istedikleri şekilde oynayamadıklarını ve ilk yarının golsüz tamamlandığını aktaran Tüfenkoğlu, şunları kaydetti:

"50. dakikada kalemizde golü görünce oyun düzenimiz değişmeye başladı ve ikinci golü de gördükten sonra risk aldık. Sakat oyuncularımızın olması ve üst üste oynanan maçlar oyun düzenimizi etkiledi. Sonradan oyuna dahil olan arkadaşlarımız ellerinden gelen her türlü mücadeleyi gösterdiler. Müsabaka bu şekilde sona erince sadece bize de Menemenspor'a tebrik etmek kalıyor. Önümüzdeki Bandırmaspor maçıyla çıkış yakalamak istiyoruz."???????

AA / Ali Korkmaz - Spor Haberleri
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