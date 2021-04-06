Mehmet Kutlular kimdir? Mehmet Kutlular nereli, kaç yaşında?
Mehmet Kutlular kimdir? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Hayatını kaybeden Mehmet Kutlular neden öldü? Mehmet Kutlular'ın hastalığı neydi? gibi sorularının yanıtları araştırıldı. İşte, Mehmet Kutlular'ın hayatı ve biyografisi!
Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir yoğun bakım servisinde tedavisine devam edilen Mehmet Kutlular'ın hayatını kaybetmesi üzerine Mehmet Kutlular kimdir? Mehmet Kutlular nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtları merak edildi.
MEHMET KUTLULAR KİMDİR?
1938 yılında dünyaya gelen Mehmet Kutlular, aslen Çanakkale Bigalı. Balıkesir'in Gönen ilçesinde doğmasından 14 yaşına kadar Gönen'de yaşadı. Daha sonra İstanbul'a taşındı.
1957 yılında asker olduğu Manisa'da Said Nursi'nin yazdığı Risale-i Nur kitaplarıyla tanıştı. 21 Şubat 1970'te çıkan Yeni Asya Gazetesinin imtiyaz sahipliğini üstlendi. 17 Ağustos Marmara depreminden sonra "Deprem İlahî ikazdır" dediği için 2 yıl 1 gün hapis cezasına çarptırılan Kutlular 276 gün hapiste kaldı.
Kutlular, kararı Avrupa İNsan Hakları Mahkemesi'ne taşıdı. AİHM hapis kararını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 10. Maddesi'ne aykırı bularak Türkiye'yi tazminata mahkûm etti. Mehmet Kutlular natıralarını ilk baskısı 2009 yılında yapılan İşte Hayatım adlı kitabında toplamıştı.