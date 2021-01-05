Mehmet Kurt kimdir? Mehmet Kurt kaç yaşında, nereli? Mehmet Kurt hayatı ve biyografisi

Kemal Sunal'ı canlandırdığı reklam filmiyle gündeme gelen ve yapılan 2,5 saatlik makyaj çalışmasının ardından tıpatıp usta isme benzetilen Mehmet Kurt, sosyal medyada gündem oldu. Mehmet Kurt, Kemal Sunal'ı oynarken çok heyecanlandığını ifade etti. Peki, Mehmet Kurt kimdir? Mehmet Kurt kaç yaşında, nereli? Mehmet Kurt hayatı ve biyografisi

Kemal Sunal'ı canlandırdığı reklam filmiyle gündeme gelen Mehmet Kurt kimdir? Mehmet Kurt kaç yaşında, nereli? Mehmet Kurt hayatı ve biyografisi

MEHMET KURT KİMDİR?

Mehmet Kurt, 1983'te Gaziantep'te doğdu. Lisede okul tiyatrosuyla oyunculuğa adım attı. 1999-2004 yıllarında Gaziantep'te birçok tiyatrolarda görev alan Mehmet Kurt, 2004'te 'Türkiye'nin Yıldızları' yarışma programıyla İstanbul'a geldi.

Mehmet Kurt, 2004'ten beri tiyatro, tv dizisi, sinema filmi ve reklam oyunculuğu yapmaktadır.

Mehmet Kurt, 2000 yılında yayınlanan Azad projesiyle ilk kez deneyim yaşadı. Türkiye'nin Yıldızları Yarışma Programı ve En İyi Arkadaşım projelerinde de yer alan Mehmet Kurt, 2005 yılında yayınlanan ve 80 bölüm süren Emret Komutanım dizisindeki performansıyla geniş kitlelerce tanındı.

Mehmet'in Günlüğü BJK TV Programıyla 2010 yılında yeniden izleyicisiyle buluşan Mehmet Kurt, Naber Bacanak ve ardından Akasya Durağı'nda yer aldı.

KEMAL SUNAL'A BENZERLİĞİ ÇOK KONUŞULDU

Kemal Sunal'ın canlandırıldığı Ziraat Bankası reklam filmi olay oldu. Reklamda Mehmet Kurt, Kemal Sunal'ı canlandırdı. Yeni yayınlanan ve Kemal Sunal'ın yer aldığı Ziraat Bankası reklam filmi birçok kesim tarafından beğenilirken, bazı sosyal medya kullanıcıları şaşkınlığını gizleyemedi.

2000'te h?y?tını kaybeden Türk S?nem?sının usta isimlerinden olan Kem?l Sun?l, 21 yıl sonra Z?r??t B?nk?sı reklamıyla sevenleriyle buluştu. Z?r??t B?nk?sı'nın 157. yılın? özel olarak hazırlanan rekl?m f?lm?nde oynayan Kem?l Sun?l'ı görenler hem sevindi hem de hüzünlendi. Kemal Sun?l'ın gerçekten yaşıyormuş g?b? oynadığı rekl?m f?lm? sosy?l medy?d? d? gündem oldu.

2,5 s??tlik bir çalışmanın ardından m?ky?jl? Kem?l Sun?l'? b?reb?r benzet?len ünlü oyuncu Mehmet Kurt, Kem?l Sun?l'ı canlandırdığı için gururlu olduğunu vurgulayarak, Sunal gibi ust? b?r ?sm? canlandırdığı için hata yapmaktan korktuğunu, ondan dolayı çok s?de ve tem?z oyn?m?y? çalıştığını anlattı.

MEHMET KURT'UN OYNADIĞI TİYATRO OYUNLARI

· 1997- Salak Oğlum/ Müjdat Gezen

· 1998- Gelincik/ Mehmet Esin

· 1999- Hülleci/ Reşat Nuri Güntekin

· 2000- Kadınlık Bizde Kalsın/ Yılmaz Erdoğan

· 2001- Toros Canavarı/ Aziz Nesin

· 2001- Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım/Haldun Taner

· 2002- Batakhane Güzeli/ Erman Canatan

· 2003- Boş Beşik/ Necati Cumalı

· 2003- Kanlı Nigar/ Sadık Şendil

· 2003- Pişti/ Mustafa Nogay Kesim

· 2010- Beybaba'nın Konağı/ Erkay Yavuz

· 2011- Sevgili Doktor/ Anton Çehov

MEHMET KURT'UN OYNADIĞI DİZİLER

· 2000- Azad (Dizi -7 Bölüm )

· 2004- Türkiyenin Yıldızları Yarışma Programı ( 5.lik )

· 2004- En İyi Arkadaşım (Dizi - 4 Bölüm)

· 2005- Emret Komutanım ( Dizi- 80 Bölüm)

· 2010- Mehmet'in Günlüğü BJK TV Programı

· 2011- Naber Bacanak ( Dizi- 10 Bölüm)

· 2012- Akasya Durağı ( Dizi- 23 Bölüm)

MEHMET OYNADIĞI REKLAMLAR VE FİLMLERİ

· 2009- Garanti Bankası

· 2010- DenizBank

· 2011- Karpen Sinema

· 2007- Emret Komutanım Şah Mat