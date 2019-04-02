Mehmet Koç Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde DSP SAMSUN büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Koç oldu. DSP adayı Mehmet Koç, SAMSUN büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? SAMSUN büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan DSP SAMSUN büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Koç ile ilgili seçim sonuçları ve SAMSUN büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. DSP SAMSUN büyükşehir belediye başkan adayı Mehmet Koç oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte SAMSUN büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. SAMSUN aday yarışı ve SAMSUN seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

SAMSUN Seçim Bilgileri

SAMSUN büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 3.486 olduğu belirlendi.

SAMSUN büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 3.486 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

SAMSUN büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 86,25 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

SAMSUN büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 971.700 olduğu belirlendi.

SAMSUN büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 838.085 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

DSP SAMSUN Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Koç Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde DSP SAMSUN büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Koç, SAMSUN yarışında % 0,60 oranında aldığı oy ile 7'nci oldu. Mehmet Koç toplamda 4.784 adet oy sayısına ulaştı.

Mehmet Koç Kimdir?

Mehmet Koç, 1983 Çarşamba doğumludur. Koç, Çarşamba Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Motor Bölümü mezunudur.

Koç, 19 Mayıs Üniversitesi'nde Otomotiv Programcılığı bölümünde üniversite hayatına başlamıstır fakat 2. sınıfın ilk döneminde maddi imkansızlıklar nedeniyle üniversiteden kaydı silinmiştir.

Mehmet Koç, part time işlerde calışıp 2 yıl sonra yeniden üniversite hayatına başlamıştır. Koç, Konya Selcuk Üniversitesi'nde Otomotiv Programcılığını bitirmiştir.

Eğitimini tamamladıktan sonra kendi araştırma firmasını kurup iş hayatına başlamıstır. 2013 yılında Ankara'da askerliğini uzun dönem olarak yapmıştır.

Mehmet Koç, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde DSP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.



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