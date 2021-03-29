Mehmet Kirenci bulundu mu? Müge Anlı'da aranan Mehmet Kirenci kimdir, nerede? Mehmet Kirenci'ye ne oldu?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mehmet Kirenci bulundu mu? Müge Anlı'da aranan Mehmet Kirenci kimdir, nerede? Mehmet Kirenci'ye ne oldu?

Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem
Mehmet Kirenci bulundu mu? Müge Anlı'da aranan Mehmet Kirenci kimdir, nerede? Mehmet Kirenci'ye ne oldu?

Mehmet Kirenci kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Müge Anlı'da aranan Mehmet Kirenci bulundu mu, nerede? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Mehmet Kirenci konusu ele alınıyor. Mehmet Kirenci'ye ne oldu?

Mehmet Kirenci bulundu mu? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Müge Anlı'da aranan Mehmet Kirenci kimdir, nerede? Mehmet Kirenci'ye ne oldu?

MEHMET KİRENCİ KİMDİR?

45 yaşındaki Mehmet Kirenci, yüzde 98 zihinsel engeline sahip.

MÜGE ANLI MEHMET KİRENCİ BULUNDU MU?

2 Mart günü kaybolan Mehmet Kirenci, son olarak Sultangize'de görüldü.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su Hayati Yazıcı Ali İhsan Yavuz Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ezgi Mola Sezen Aksu Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Fatih Terim İsmail Kartal Nihat Özdemir Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Roma Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mehmet Kirenci bulundu mu? Müge Anlı'da aranan Mehmet Kirenci kimdir, nerede? Mehmet Kirenci'ye ne oldu? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 12:12:14. #1.16#
title