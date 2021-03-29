Mehmet Kirenci bulundu mu? Müge Anlı'da aranan Mehmet Kirenci kimdir, nerede? Mehmet Kirenci'ye ne oldu?
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Mehmet Kirenci kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Müge Anlı'da aranan Mehmet Kirenci bulundu mu, nerede? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Mehmet Kirenci konusu ele alınıyor. Mehmet Kirenci'ye ne oldu?
Mehmet Kirenci bulundu mu? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Müge Anlı'da aranan Mehmet Kirenci kimdir, nerede? Mehmet Kirenci'ye ne oldu?
MEHMET KİRENCİ KİMDİR?
45 yaşındaki Mehmet Kirenci, yüzde 98 zihinsel engeline sahip.
MÜGE ANLI MEHMET KİRENCİ BULUNDU MU?
2 Mart günü kaybolan Mehmet Kirenci, son olarak Sultangize'de görüldü.