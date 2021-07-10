Mehmet Kaya kimdir? Mehmet Kaya kaç yaşında, nereli? Mehmet Kaya hayatı ve biyografisi!
Siyaset gündemine dair yaptığı programlarla dikkatleri çeken Mehmet Kaya izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Mehmet Kaya kaç yaşında, nereli? Mehmet Kaya hayatı ve biyografisi! Mehmet Kaya kimdir?
Açık oturum programları ile dikkatleri çeken Mehmet Kaya hakkında araştırmalar yapılıyor. Mehmet Kaya kimdir? Mehmet Kaya kaç yaşında, nereli? Mehmet Kaya hayatı ve biyografisi!
MEHMET KAYA KİMDİR?
Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Mehmet kaya yaptığı açıklamalarla açıkoturum programlarında dikkatleri çekiyor ve sosyal medyada gündem oluyor.