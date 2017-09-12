Mehmet Karabel Ege'de Son Söz Genel Yayın Yönetmeni Oldu

Meslekte 46. yılına giren İzmir basınının usta kalemlerinden Gazeteci-Yazar Mehmet Karabel Ege'de Son Söz Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirildi. Smyrna Basın Yayın Gazetecilik Ajans Hizmetleri LTD.ŞTİ bünyesinde dokuz yıldır aralıksız yayın yayan gazetede aynı zamanda günlük köşe yazıları yazan Karabel yeni dönemde Ege'de Son Söz ailesi içinde idari olarak da aktif çalışacak.

Mehmet Karabel kimdir?

1953 yılında İzmir'de doğdu. 1974 yılında Ege Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulu'nden (İletişim Fakültesi) mezun oldu. Gazeteciliğe 1972 yılında Yeni Asır Gazetesi'nde başladı. 1972 - 1999 yılları arasında üç kez Yeni Asır'da, iki kez Hürriyet'te ve Ege Ekspres ile Gazete Ege'de görev yaptı. Muhabirlikle başlayıp yazı işleri müdür yardımcılığı, yazı işleri müdürlüğü ve genel yayın yönetmenliği ile sürdürdüğü yazılı basın hayatına, 1999 yılında görsel basını ekledi. 1999 yılından 2017 yılına kadar Ege TV'de çeşitli görevlerde yer aldı. Karabel son olarak Ege TV'de Genel Müdürlük görevini yürütüyordu.

