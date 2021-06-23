Mehmet Kaplan tekrar tutuklandı
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Mehmet Kaplan tekrar tutuklandı

Mehmet Kaplan tekrar tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gaziantep'te Duygu Delen'in ölümüne ilişkin açılan davada ev hapsi kararıyla tahliye edilen Mehmet Kaplan'ın tahliyesine yönelik yapılan itiraz kabul edildi.

Gaziantep'te Duygu Delen'in ölümüne ilişkin açılan davada ev hapsi kararıyla tahliye edilen Mehmet Kaplan'ın tahliyesine yönelik yapılan itiraz kabul edildi. Gece evinde gözaltına alınan Kaplan, öğle saatlerine doğru Gaziantep 11.Ağır Ceza Mahkemesi'nde yüzüne tekrar tutuklama kararının okunmasının ardından tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Gaziantep'te erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın evinde şüpheli şekilde hayatını kaybeden Duygu Delen'in ölümüne ilişkin 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 4'üncü duruşmada ev hapsi ile tahliye edilmesine ilişkin yapılan itirazı inceleyen 11 Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı. Yapılan itirazı yerinde bulan mahkeme, mevcut delil durumu ve sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önüne alarak, sanığın tekrar tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarttı. Kararın ardından sanık Mehmet Kaplan'ın evine gelen polisler, Kaplan'ı gözaltına aldı.

Tekrar tutuklama kararı yüzüne okundu, cezaevine gönderildi

Gözaltına alındıktan sonra geceyi emniyette geçiren sanık Mehmet Kaplan, öğle saatlerine doğru 11.Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkemede tekrar tutuklama kararı yüzüne okunan Mehmet Kaplan, tutuklanarak tekrar cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Mehmet Kaplan tekrar tutuklandı
Mehmet Kaplan tekrar tutuklandı
Mehmet Kaplan tekrar tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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