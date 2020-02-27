Mehmet Kafadar Caddesi'nde asfalt çalışmaları başladı

27.02.2020 16:21 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:21

Büyükşehir Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda Antakya Altınçay Mahallesi Mehmet Kafadar Caddesi'nde beton asfalt çalışmaları başladı. Kademeli olarak gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar kapsamında ilk olarak YSE kavşağından HATSU kavşağına kadar olan yolun asfaltlanacağını ifade eden Büyükşehir ekipleri, çevre yoluna kadar uzanacak olan asfalt serim çalışmalarının en kısa zamanda biteceğini ifade etti.

Antakya genelindeki diğer ana arter çalışmalarının altyapı durumlarına göre yapılacağını belirten Büyükşehir ekipleri, tüm çalışmaların belirlenen program çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti.

Kaynak: Bültenler