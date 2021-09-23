AK Parti kurucu MKYK üyeliği ve AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. Araştırma ve Geliştirme, Yatırım, Proje Yönetimi, Şirketlerin Yeniden Yapılanması ile Etkinlik ve Verimlilik konularında danışmanlık yapmakta olan Mehmet Hilmi Güler kimdir? Mehmet Hilmi Güler kaç yaşında, nereli? Mehmet Hilmi Güler mesleği nedir? Mehmet Hilmi Güler hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MEHMET HİLMİ GÜLER KİMDİR?

Mehmet Hilmi Güler (15 Temmuz 1949, Ordu, Türkiye), Türk siyasetçi, metalurji mühendisi ve malzeme mühendisliği doktoru. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

58. Hükümet'te, 59. Hükümet'te ve 60. Hükümet'te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve TBMM 22. ve 23. Dönem AK Parti Ordu milletvekillerindendir.

İlk, ortaokul ve lise öğrenimini Ordu'da yaptı. ODTÜ Metalurji Mühendisliği'nden mezun oldu ve aynı üniversitede yüksek lisans ve doktora yaptı. ODTÜ ve ADMMA Makina Mühendisliği Bölümlerinde asistanlık ve öğretim görevliliği yaptı. Türk Uçak Sanayii (TUSAŞ) Proje Mühendisi ve Grup Başkanı, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu ve Etibank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı, Erdemir ve İGDAŞ'ta Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza, Başbakanlık Başmüşaviri olarak çalıştı. AK Parti kurucu MKYK üyeliği ve AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. Araştırma ve Geliştirme, Yatırım, Proje Yönetimi, Şirketlerin Yeniden Yapılanması ile Etkinlik ve Verimlilik konularında danışmanlık yapmaktadır. Ayrıca Turkcell yönetim kurulu üyeliği de yaptı. 2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Evli ve iki çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.

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