Mehmet Hilmi Güler kimdir? Mehmet Hilmi Güler nereli, kaç yaşında? Mehmet Hilmi Güler, 1949 yılında Ordu'da doğdu. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde tamamladı. Türk Uçak Sanayii'nde çalışmalarına başladı ve ardından TÜBİTAK'da çalıştı. AK Parti kuruluşunda faaliyet gösterdi, 2002 yılında AK Parti milletvekili seçildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüttü. Hilmi Güler kaç yaşında?

Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapıyor. Güler, diğer yandan 22 ve 23. Dönem AK Parti Ordu Milletvekili ve 58, 59 ile 60. Hükümetlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevlerini üstlenmişti. Bakanlığı döneminde yeraltı kaynakları, yerli doğalgaz ve hava kirliliği konusunda başarılı projeler yaptı. Mehmet Hilmi Güler hayatı, biyografisi haberimizde.

MEHMET HİLMİ GÜLER KİMDİR?

Güler, 1949 yılında Ordu'da dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Ordu'da İsmet Paşa Okulu'nda tamamlayarak, 1966 yılında Ordu Lisesinden, 1972 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)'nden Metalurji Mühendisi olarak mezun oldu. Aynı üniversitede Master ve Doktora derecelerini aldı. Sırasıyla ODTÜ Mühendislik Fakültesi Metalurji Mühendisliği Bölümü'nde, Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nde asistan olarak çalıştı, öğretim üyeliği yaptı. Malzeme ve İmal Usulleri dersleri verdi.

TÜBİTAK'DA PROJELER YÜRÜTTÜ

1976 yılında, Türk Uçak Sanayii A.Ş. (TUSAŞ)'de görev yapmaya başlayan Hilmi Güler, Grup Başkanı olarak, çeşitli uçak ve uçak sistemlerinin seçimi, proje değerlendirme, tezgâh ve teknoloji seçiminde görev aldı. 1979 yılında araştırmacı olarak TÜBİTAK'a geçti. Sırasıyla; Uzman Yardımcısı, Uzman, Bölüm Başkanı, Müdür ve Başkan Yardımcısı görevlerinde bulunarak, Yönetim Kurulu'na seçildi. Bilim ve Teknoloji Politikasına ilişkin çalışmalara ek olarak, Roket Teknolojisi ve Silah Sistemleri üzerine yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde görev aldı.

Türkiye; Ereğli Demir Çelik A.Ş.(ERDEMİR)'de Yönetim Kurulu'nda beş yıl (1985-1991) süreyle görev yaptı. 1991 yılında Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK)'na Yönetim kurulu başkanı olarak atandı. Yerli silah sanayinin gelişmesine katkılarda bulundu. Ordu'da, Ordu Sanayici ve İşadamları Derneği (OSİAD)'nin Kurucu Genel Sekreterliğini yürüttü. 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesine geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İGDAŞ'ta Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Üye (CEO) olarak görev aldı. Büyükşehir Belediyesine ait şirketlerin yönetiminde bulundu. 1996-1997 yıllarında Etibank Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Türkiye'deki tüm üretimlerden sorumlu Başbakanlık Başdanışmanı olarak çalıştı.

AK PARTİ KURULUŞ ÇALIŞMALARINDA YER ALDI

Mehmet Hilmi Güler, AK Parti'nin kuruluş çalışmalarına katılarak, AK Parti Kurucu Üyesi oldu ve AK Partinin programını hazırlayanlar arasında yer aldı. MKYK Üyeliği ve AR-GE'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. Oluşturduğu özel çalışma gruplarıyla AK Parti'nin "Türkiye Perspektifi ve Proje Alanları" adlı çalışmayı hazırladı. 3 Kasım 2002'de Ordu'dan AK Parti milletvekili seçildi. 58, 59 ve 60. Hükümetlerde 2002-2009 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevini yürüttü. Bakanlığı döneminde birçok başarılı projeye imza attı.

Bakanlığı döneminde bir ilk olarak; "Enerji Envanteri" çalışmaları ile Türkiye'nin Rüzgar, Güneş, Jeotermal, Biomas, Kömür ve Maden Haritaları çıkarıldı. Yerli doğalgaz üretilerek kullanıma sunuldu. Bu sayede, doğalgaz kullanan illerin sayısı 9 ilden 66 ile çıkarıldı. Ayrıca hava kirliliği ile mücadelede öenmli yol katedildi. Yenilenebilir enerji alanında, rüzgar, hidroelektrik ve jeotermal yatırımlarında büyük artışlar sağlandı.

Dr. Mehmet Hilmi Güler, Bakanlık görevinden ayrıldıktan sonra, TBMM AGİTPA (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi) Türk Grubu üyeliğine seçildi. Enerji arz güvenliği başta olmak üzere uluslararası alanda AGİT bünyesinde görev yaptı. Halen Turkcell Yönetim Kurulu Üyeliği yapıyor. Hilmi Güler, evli ve iki çocuk babasıdir ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.?