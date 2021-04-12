Mehmet Günsür'ün İtalyan kanalı Rai TV'deki dizisi yayınlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mehmet Günsür'ün İtalyan kanalı Rai TV'deki dizisi yayınlandı

Bültenler - Haberler | Magazin
Mehmet Günsür'ün İtalyan kanalı Rai TV'deki dizisi yayınlandı

Atiye, Fi, Muhteşem Yüzyıl, Aşk Tesadüfleri Sever gibi başarılı yapımlarında rol almış olan ünlü oyuncu Mehmet Günsür, İtalya'da ulusal kanal olan Rai TV'de yayınlanacak olan La Compagnia del Cigno dizinin ikinci sezonunda Teoman Kaya olarak yer alıyor.

Uluslararası projelerde oldukça deneyimli olan ve sevilen oyuncunun yeni dizisi 11 Nisan Pazar günü yayınlandı.

Günsür'ün de olduğu yeni bölümlerde, Sert hocaları Luca Marioni liderliğindeki yedi genç müzisyeni, rekabetin daha da sertleştiği Konservatuar'ın akademik dünyasına girişin eşiğinde bulacağız. Verdi konservatuarının eski öğrencisi, Marioni ve eşi Irene'nin eski arkadaşı ve şimdi dünyaca ünlü bir şef olan Teoman Kaya özel konuk olarak gelir.Kaya'nın Konservatuara gelişinin gizli bir amacı vardır ve bunun sonuçları hem Marioni ve eşi Irene yi, hem de genç yetenekleri derinden sarsacaktır.

Mehmet Günsür'ün İtalyan kanalı Rai TV'deki dizisi yayınlandı

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ajda Pekkan Acun Ilıcalı Demet Özdemir Murat Yıldırım
Spor Diego Ersun Yanal Yılmaz Vural Dorukhan Toköz Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mehmet Günsür'ün İtalyan kanalı Rai TV'deki dizisi yayınlandı - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 08:35:06. #1.16#
title