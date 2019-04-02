Mehmet Fatih Sofu Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde İyi Parti Mersin Çamlıyayla belediye başkan adayı olan Mehmet Fatih Sofu isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. Mersin Çamlıyayla ilçesinde toplam 8 aday ile yarışan Mehmet Fatih Sofu isimli İyi Parti adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde İyi Parti Mersin Çamlıyayla adayı Mehmet Fatih Sofu kimdir? İyi Parti Mersin Çamlıyayla adayı Mehmet Fatih Sofu yüzde kaç oy aldı?

Mehmet Fatih Sofu Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti Mersin Çamlıyayla belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Fatih Sofu Çamlıyayla ilçesinde % 33,15 oranında oy almıştır. Çamlıyayla ilçesinde % 33,15 oranında oy olan Mehmet Fatih Sofu adlı İyi Parti adayı toplamda 2.098 adet oy sayısına ulaştı.

Mehmet Fatih Sofu Kimdir?

1982 yılında Mersin'de doğdu. Öğretmenlik görevlerinde bulundu.

Hayvancılıkla uğraşmaktadır.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

Mersin Çamlıyayla ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.