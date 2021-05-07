Mehmet Erdemoğlu Mimarlık Fakültesi 'Turuncu Bayrak' sahibi oldu
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Mehmet Erdemoğlu Mimarlık Fakültesi 'Turuncu Bayrak' sahibi oldu

Mehmet Erdemoğlu Mimarlık Fakültesi 'Turuncu Bayrak' sahibi oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adıyaman Üniversitesi Besni Mehmet Erdemoğlu Mimarlık Fakültesi '2021 Yılı Mekanda Erişilebilirlik Ödülü'ne layık görülerek 'Turuncu Bayrağın' sahibi oldu.

Adıyaman Üniversitesi Besni Mehmet Erdemoğlu Mimarlık Fakültesi '2021 Yılı Mekanda Erişilebilirlik Ödülü'ne layık görülerek 'Turuncu Bayrağın' sahibi oldu.

"2021 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri", Yükseköğretim Kurumu Başkanlığınca düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Engelsiz Üniversite Ödülleri için üniversitelerden yapılan başvurular sonrasında gerçekleştirilen değerlendirmelerle 'Engelsiz Üniversite Bayrakları' sahiplerini buldu.

Yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin mekanlara, eğitsel imkanlara ve sosyo-kültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık oluşturması ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla, turuncu, yeşil ve mavi olmak üzere üç alandaki ödüller verildi.

Engelsiz Üniversite Ödülleri için bu yıl 114 üniversiteden farklı kategorilerden 837 başvuru yapıldı ve değerlendirmelerden geçirildi. Bu değerlendirmelerin ardından Besni Mehmet Erdemoğlu Mimarlık Fakültesi '2021 Yılı Mekanda Erişilebilirlik Ödülü'ne layık görülerek Turuncu Bayrağın sahibi oldu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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