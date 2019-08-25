Mehmet Erdem konser verdi

25.08.2019 23:46

Şarkıcı Mehmet Erdem, Yalova Belediyesi tarafından gerçekleştirilen geleneksel sünnet şöleni kapsamında sanatseverlerle buluştu.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda sünnet olan 55 çocuk ve aileleriyle bir araya geldi.

Salman'ın sünnet olan çocuklara hediyelerini vermesinin ardından Mehmet Erdem, meydanda kurulan platformda sahne aldı.

Erdem, konserinde albümünün sevilen şarkılarını seslendirdi.

Mehmet Erdem, yaklaşık 2 saat süren konsere katılan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA