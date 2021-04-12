Mehmet Erdem kimdir? Şarkılar Bizi Söyler Mehmet Erdem hayatı nedir?

Bu akşam Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan Mehmet Erdem araştırılıyor. Kanal D ekranlarının fenomen eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in 7. yeni bölüm konukları merak konusu oldu. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan Mehmet Erdem kimdir? Şarkılar Bizi Söyler Mehmet Erdem hayatı nedir? Mehmet Erdem kaç yaşında, nereli? Mehmet Erdem mesleği ve şarkıları neler? Mehmet Erdem hayatı ve biyografisi nedir?

Bu akşam Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan Mehmet Erdem araştırılıyor. Kanal D ekranlarının fenomen eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in 7. yeni bölüm konukları merak konusu oldu. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan Mehmet Erdem kimdir? Şarkılar Bizi Söyler Mehmet Erdem hayatı nedir? Mehmet Erdem kaç yaşında, nereli? Mehmet Erdem mesleği ve şarkıları neler? Mehmet Erdem hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

MEHMET ERDEM KİMDİR?

1978 yılında Manisa'da doğan Mehmet Erdem aslen Malatya Arapkirlidir. Ortaöğrenimini İzmir Fen Lisesi'nde tamamlayan Erdem, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunudur. Klarnet çalan babası ve bağlama çalan dayısı sayesinde müziğe ilgi duyan ünlü sanatçı henüz 5 yaşındayken mandolin çalmaya başladı. Daha sonra bağlama ve cümbüş de çaldı. Lise yıllarında farklı gruplarda vokalist ve müzisyen olarak yer aldı. İstanbul'da çeşitli mekanlarda çalan Erdem, 1999 yılında Kardeş Türküler'e katıldı ve profesyonel müzik hayatı burada başladı.

MÜZİK KARİYERİ

Bu yıllarda önemli müzisyenlerden ud, cümbüş, perdesiz gitar ve bağlama dersleri aldı. Film ve dizi müzikleri besteledi. 2009 yılında Tarık Akan ve Şerif Sezer'in başrol oynadığı Deli Deli Olma filmine yaptığı müzikle Altın Portakal'da en iyi film müziği ödülünü aldı. Leyla ile Mecnun, Kuzey Güney, Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi ve Deliha 2 dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldı. Ünlü sanatçı ulusal ve uluslararası alanda birçok ödül kazandı. Ünlü sanatçı, Zülfü Livaneli'nin seslendirdiği Hakim Bey şarkısını geçtiğimiz yıllarda yeniden yorumlayarak dikkatleri üzerine çekmişti ve "Mehmet Erdem Kimdir?" sorusunun cevabı araştırılmıştı.

FİLM VE DİZİ MÜZİKLERİ

Polis - (2006)

Dol - (2007)

Sınıf - (2008)

İş Arıyoruz - (2008)

Deli Deli Olma - (2009)

Sizi Seviyorum - (2009)

Memleket Meselesi - (2010)

Avrupa Avrupa - (2011)

Leyla ile Mecnun - (2011)

Vücut - (2011)

Çalgı Çengi - (2011)

Kalbim Seni Seçti - (2011)

Aşk Kırmızı - (2013)

Sen Aydınlatırsın Geceyi - (2013)

Cenaze İşleri - (2017)

MEHMET ERDEM ALBÜMLERİ

Herkes Aynı Hayatta, (2012)

Hiç Konuşmadan, (2013)

Hepsi Benim Yüzünden, (2016)

Neden Böyleyiz, (2018)