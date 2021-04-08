Mehmet Enlioğlu, Youtube'den Sonra Tiktok Fenomenliğine Geçti

Hayranı olduğu şehir olan İzmir'den sonra Ankara ve İstanbul'da da cep telefonu bayileriyle, başarılı genç iş adamı Mehmet Enlioğlu, Youtube fenomenliğinin ardından Tiktok uygulamasıyla da gönülleri fethetmeye devam ediyor

Arkadaşları arasında gülüp eğlenmek için ürettiği Youtube videolarıyla adından söz ettiren ve bu başarısından kendisinin de hoşlandığını belirten Mehmet Enlioğlu, Tiktok uygulamasıyla da adını gündeme oturtmayı başardı.

Sosyal Medyada İzlenme Rekorları Kıran Fenomen

İş hayatında başarılı olmasının yanında, sosyal medya platformlarında da adından bahsettiren, aldığı ödüllerle de sık sık gündeme gelen Mehmet Enlioğlu, Facebook, Instagram ve Tiktok üzerinde de yaptığı paylaşımlarla rekor kırıyor.

Takipçilerinin günden güne daha da arttığı Mehmet Enlioğlu, takipçileri arasında oldukça seviliyor. Telefon bayiliği yanında; Youtube'da paylaştığı içeriklerle günden güne takipçi sayısını artıran Enlioğlu, Tiktok ve Instagram'da da Youtube'daki başarısını sürdürüyor.

Genç Girişimcinin Başarı Dolu Hikâyesi

Genç iş adamı ve sosyal medya fenomeni Mehmet Enlioğlu; cep telefonu sektöründe rakipleri geri bırakırken, kendi telefon mağazasında alışverişe gelen müşterilerine helyum gazı vererek paylaşımda bulunması, izlenme ve beğeni rekorları kırıyor.

Aynı zamanda Cepshop mağazasında; cep telefonu sektörünü eleştirerek, bu sektörde dolandırıcılık yapanları ifşa ettiği videolarıyla da kısa sürede başarılı bir grafik çizerek, sosyal medya platformlarında fenomen olan Mehmet Enlioğlu, kısa sürede kazandığı hayran kitlesiyle de başarılı kariyerine yeni başarılar eklemeye devam ediyor.

Yılın başarılı video içeriği üreticisi ödülüyle de dikkatleri üzerine çeken genç iş adamı; başarılarının devamının geleceğini ve 2021 yılında kendi sinema filmini de çekeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Bültenler