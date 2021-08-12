Mehmet Emin Ekmen kimdir? Mehmet Emin Ekmen kaç yaşında, aslen nerelidir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mehmet Emin Ekmen kimdir? Mehmet Emin Ekmen kaç yaşında, aslen nerelidir?

Mehmet Emin Ekmen kimdir? Mehmet Emin Ekmen kaç yaşında, aslen nerelidir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Batman doğumlu Mehmet Emin Ekmen son dönemde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Peki, Mehmet Emin Ekmen kimdir? Mehmet Emin Ekmen kaç yaşında, aslen nerelidir?

Batman Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği ve İnsan Hakları Komisyonu ile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanlığı yapan Mehmet Emin Ekmen, son dönemde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Vatandaşlar internette en çok "Mehmet Emin Ekmen kimdir? Mehmet Emin Ekmen kaç yaşında, aslen nerelidir?" sorularını aratıyor. Mehmet Emin Ekmen ile ilgili detaylar haberimizde...

MEHMET EMİN EKMEN KİMDİR?

Mehmet Emin Ekmen, 15 Mayıs 1975'te Batman'da doğdu. Babasının adı Hüseyin, annesinin adı Fatma'dır.

Avukat; Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı'nda tamamladı.

Serbest avukat olarak çalıştı. Batman Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği ve İnsan Hakları Komisyonu ile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanlığı yaptı. Tema Vakfı'nın Temsilciliği, Batman Çevre Gönüllüleri Derneği Yöneticiliği, Günışığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı, Herkes İçin Spor Federasyonu Batman Temsilciliği ve Batman Mazlum-Der Kurucu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Orta düzeyde İngilizce bilen Ekmen, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Mustafa Demir Erdoğan Yüksek Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Süreyya Yalçın Şahan Gökbakar
Spor Fatih Terim Caner Erkin Merve Çoban Lionel Messi Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mehmet Emin Ekmen kimdir? Mehmet Emin Ekmen kaç yaşında, aslen nerelidir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 17:19:06. #1.15#

title