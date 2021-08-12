Mehmet Emin Ekmen kimdir? Mehmet Emin Ekmen kaç yaşında, aslen nerelidir?

Batman doğumlu Mehmet Emin Ekmen son dönemde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Peki, Mehmet Emin Ekmen kimdir? Mehmet Emin Ekmen kaç yaşında, aslen nerelidir?

Batman Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği ve İnsan Hakları Komisyonu ile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanlığı yapan Mehmet Emin Ekmen, son dönemde vatandaşlar tarafından en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Vatandaşlar internette en çok "Mehmet Emin Ekmen kimdir? Mehmet Emin Ekmen kaç yaşında, aslen nerelidir?" sorularını aratıyor. Mehmet Emin Ekmen ile ilgili detaylar haberimizde...

MEHMET EMİN EKMEN KİMDİR?

Mehmet Emin Ekmen, 15 Mayıs 1975'te Batman'da doğdu. Babasının adı Hüseyin, annesinin adı Fatma'dır.

Avukat; Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı'nda tamamladı.

Serbest avukat olarak çalıştı. Batman Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği ve İnsan Hakları Komisyonu ile Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanlığı yaptı. Tema Vakfı'nın Temsilciliği, Batman Çevre Gönüllüleri Derneği Yöneticiliği, Günışığı Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı, Herkes İçin Spor Federasyonu Batman Temsilciliği ve Batman Mazlum-Der Kurucu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Orta düzeyde İngilizce bilen Ekmen, evli ve 2 çocuk babasıdır.