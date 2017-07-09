Mehmet Ekici Tedavi Oluyor (Arşiv)





Fenerbahçe forması altındaki mücadelesine 2 golle başlayan Mehmet Ekici'nin tedavisi sürüyor.



Düzce'de oynanan hazırlık maçında Juventus Bucuresti'ye karşı ilk kez Fenerbahçe forması giyen ve 2 gol birden atarak yıldızlaşan Mehmet Ekici 66. dakikada attığı ikinci golden kısa bir süre sonra sekmeye başlamış ve saha kenarına gelerek 68. dakikada değişiklik istemişti.



Mehmet Ekici'nin bugün çekilen MR'ı sonrasında sol üst adalesinde zorlanmaya bağlı ödem tespit edildi. Tedavisine hemen başlanan Ekici'ye Samandıra'daki Can Bartu Tesisleri'nde özel program uygulanıyor. - Demirkırdı