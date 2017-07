Mehmet Ekici Sebebini İlk Kez Açıkladı!

Fenerbahçe'ye transferini değerlendiren Mehmet Ekici, "Stres yok ama heyecanlıyım. Mehmet Ekici'nin kim olduğunu göstermek istiyorum. Söz vermiştim ve Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü olduğu için geldim" dedi.



Mehmet Ekici, Fenerbahçe'ye transferini değerlendirdi ve "Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü. Burada olmak için 6 ayı göze aldım." dedi.



Sezonun 2. yarısında oynamamasıyla ilgili de konuşan Mehmet Ekici, "Hayatta her zaman insanlar bir düşüş ve çıkış yaşayabiliyor. Bunu maalesef ben de yaşadım. Geride kalan şeyi anlatmak istemiyorum. Önemli olan şu an burada bulunmam. Geçmişte kalan orada kalsın. Önüme bakıyorum. Elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.



"HERKESE MEHMET EKİCİ'NİN KİM OLDUĞUNU GÖSTERMEK İSTİYORUM"



Fenerbahçe'ye geldiği için stres yaşamadığını vurgulayan Mehmet Ekici, "Ama büyük heyecan var. Burada olmaktan gurur duyuyorum. Önümüzdeki maçlara kendimizi iyi hazırlamaya çalışıyoruz. Herkesin benden beklentisi yüksek. Stres yok. Tek heyecan var. Beklentilerin altında kalmak istemiyorum. Herkese Mehmet Ekici'nin kim olduğunu göstermek istiyorum." sözleriyle iddiasını ortaya koydu.



"İNŞALLAH TRABZONSPOR BÜYÜK BAŞARILAR ELDE EDER"



Eski takımı Trabzonspor ile sezon ortasında isminin anıldığı Beşiktaş deplasmanlarına çıkacağının hatırlatılması üzerine ise Mehmet Ekici, "Trabzon'da 3 güzel sene geçirdim. Ekmeklerini yedim. O maça kadar biraz daha zamanımız var. Onunla ilgili düşünmedim. Trabzonspor, inşallah büyük başarılar elde eder. Orada da oynadığım için mutluyum." diye konuştu.



"Sezon ortasında Fenerbahçe'ye gitmeyecek, Beşiktaş ile anlaştı." çıkan haberler için de orta saha oyuncusu, "Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük kulübü olduğu için buraya geldim. Fenerbahçe'ye ilk başta söz verdiğim için 6 ayı göze aldım. Ailece verdiğimiz sözün arkasında dururuz." açıklamalarını yaptı.



"VALBUENA İLE OYNAMAK GURUR VERİCİ"



Duran toplarda özel yetenekleri olduğunu kaydeden Mehmet Ekici şu ifadeleri kullandı,



"Her zaman üstüne koyarak gitmeye çalışıyorum. Antrenmanlarda fazla duran toplarla ilgili çalışmıyoruz ama ilerleyen dönemlerde daha fazla bu konuda çalışmalar yaparız.



Valbuena çok yetenekli, büyük ve iyi bir futbolcu. Onunla oynamak gurur verici. İnşallah Valubena ben ve diğer arkadaşlarımızla takımımıza en iyi katkıyı veririz.



Hangi mevkide oynayacağım konusunda hocam ile konuşmadık. Daha yeni başladığımız için fazla detaylı konuşma geçmedi. Önümüazdeki günler hocamız bize kafasında olan felsefeyi bize iletecek. Biz de en iyi şekilde ona uyum sağlamaya çaylışacağız."