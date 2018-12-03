Mehmet Ekici'nin, "Adım Adım Üstüne Koyuyoruz" Sözleri Fenerbahçelileri Çıldırttı
Spor Toto Süper Ligin 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Maç sonunda konuşan Mehmet Ekici, "Geçen haftalara bakarsak iyi oynadık. Adım adım üstüne koyuyoruz." dedi. Bu açıklama, Fenerbahçeli taraftarların tepkisini çekti.
Spor Toto Süper Ligin 14. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadında Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin gollerini 44'te Roman Neustadter ve 45+3. dakikada Özgür Çek kendi kalesine atarken, Kasımpaşa'nın gollerini 22 ve 54'te Mbaye Diagne kaydetti.
Maç sonunda konuşan Mehmet Ekici şu ifadeleri kullandı:
"Gönül isterdi ki üç puanı alalım ama maalesef olmadı. Geçen haftalara bakarsak iyi oynadık. Adım adım üstüne koyuyoruz. Üzülmeyeceğiz, çalışmaya devam edeceğiz ve inşallah önümüzdeki haftalarda üç puana kavuşacağız."
TARAFTARLAR BÜYÜK TEPKİ GÖSTERDİ
Mehmet Ekici'nin bu yorumuna Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.
YORUMLAR (4)
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30. Hafta Civarı İyi Bir Başlangıç Yapıcaz İnşallah :)Cevap Yaz 15 Yayından Kaldır
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ultra aslana bak gelmiş ezik kuşlar yazmış :) haha 45 bin kişi antreman yapıp yenilince yada berabere kalınca önce tff sonra mhk oda olmadı hakemlere saldıran zavallı kaç klüp var sen golcü alama sonra ağla oldu yaaCevap Yaz 10 647 Yayından Kaldır
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Ekici bir adım daha atarsanız küme düşeceksiniz .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Ezik Kuşlar Sizi :)Cevap Yaz 331 10 Yayından Kaldır