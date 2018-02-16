AFRİN HAREKATI'NDA 28. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Mehmet Ekici Dönmeye Hazır

Yıldız orta saha oyuncusu, yaşadığı sakatlık nedeniyle 19 Kasım’daki Sivas maçından beri sahalardan uzak kaldı. Mehmet Ekici, iyileştikten sonra da tam olarak hazır hale gelmesi beklendiği için şans bulamadı.

Mehmet Ekici Dönmeye Hazır

Yıldız orta saha oyuncusu, yaşadığı sakatlık nedeniyle 19 Kasım'daki Sivas maçından beri sahalardan uzak kaldı. Mehmet Ekici, iyileştikten sonra da tam olarak hazır hale gelmesi beklendiği için şans bulamadı.

Sağlık kurulu sonunda, Aykut Kocaman'a başarılı futbolcuyla ilgili olarak 'Oynayabilir' raporunu gönderdi. Mehmet Ekici'nin yarınki Aytemiz Alanya mücadelesinde ikinci yarıda görev alarak sahalara dönmesi bekleniyor.

Kaynak: Skorer

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.