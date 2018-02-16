Mehmet Ekici Dönmeye Hazır

Yıldız orta saha oyuncusu, yaşadığı sakatlık nedeniyle 19 Kasım'daki Sivas maçından beri sahalardan uzak kaldı. Mehmet Ekici, iyileştikten sonra da tam olarak hazır hale gelmesi beklendiği için şans bulamadı.

Sağlık kurulu sonunda, Aykut Kocaman'a başarılı futbolcuyla ilgili olarak 'Oynayabilir' raporunu gönderdi. Mehmet Ekici'nin yarınki Aytemiz Alanya mücadelesinde ikinci yarıda görev alarak sahalara dönmesi bekleniyor.