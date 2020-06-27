Mehmet Ekici'de kısmi yırtık tespit edildi Süper Lig'in 29'uncu haftasında sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de, mücadelede sakatlanarak 76'ncı dakikada yerini Tolgay Arslan'a bırakan Mehmet Ekici'nin sağ bacak üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.

Süper Lig'in 29'uncu haftasında sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de, mücadelede sakatlanarak 76'ncı dakikada yerini Tolgay Arslan'a bırakan Mehmet Ekici'nin sağ bacak üst arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mehmet Ekici'nin yapılan muayene ve tetkikleri (çekilen MR'ı) sonucunda sağ bacak üst arka adalesinde bir kasta kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA