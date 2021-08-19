Mehmet dedenin istediği Türk bayrağı köyünün muhtarlığı önünde 5 metrelik direğe asıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mehmet dedenin istediği Türk bayrağı köyünün muhtarlığı önünde 5 metrelik direğe asıldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit ilçesinin kırsal mahallelerinden biri olan Dağköy'de yaşayan 83 yaşındaki vatandaşın talebi üzerine, muhtarlık binasının önüne 5 metre yüksekliğindeki direğe Türk bayrağı çekildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit ilçesinin kırsal mahallelerinden biri olan Dağköy'de yaşayan 83 yaşındaki vatandaşın talebi üzerine, muhtarlık binasının önüne 5 metre yüksekliğindeki direğe Türk bayrağı çekildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Dağköy Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Tahir Büyükakın'dan, 83 yaşındaki Mehmet Nart mahalleye Türk bayrağı çekilmesini istedi.

Bunun üzerine Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı A Takımı ekiplerince Dağköy'de gerçekleştirilen keşif sonucunda, bayrak direğinin muhtarlık hizmet binasının girişine dikilmesi kararlaştırıldı.

Bayrak talebinde bulunan Mehmet dede ve vatandaşların katıldığı sade bir törenle A Takımı ekiplerince yaptırılan 5 metre yüksekliğinde direğe Türk bayrağı çekildi.

"Şu bayrağı gördüm, her şey benim oldu"

Mehmet Nart, Türk bayrağının dalgalanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, isteğinin hemen yerine getirilmesinden dolayı çok sevinçli olduğunu belirtti.

Başkan Büyükakın'dan Türk bayrağı istediğini vurgulayan Nart, "Başkanımız buraya geldi, zaten gelmesini bekliyorduk. Allah razı olsun ondan, üçüncü günü bayrağı dikti buraya. Allah devletimize zeval vermesin. Şu bayrağı gördüm, her şey benim oldu. Ne hastalık var ne gam. Hiçbir sıkıntım kalmadı. Tek bu bayrak dalgalandı, yetti bana. Türk bayrağı, devletimizin varlığını temsil eder. Bağımsızlığımızın simgesidir. Bayrak var, ben de varım. Bayrak var, devlet de var. Bayrak olmasa bu devlet de olmaz, biz de olmayız. Bize bu mutluluğu yaşatan Tahir başkanımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dağköy Mahallesi muhtarı Özcan Özmüş de "Allah kimseyi vatansız ve bayraksız bırakmasın." temennisinde bulunarak, Başkan Büyükakın'a teşekkür etti.

Mehmet dedenin istediği Türk bayrağı köyünün muhtarlığı önünde 5 metrelik direğe asıldı
Mehmet dedenin istediği Türk bayrağı köyünün muhtarlığı önünde 5 metrelik direğe asıldı
Mehmet dedenin istediği Türk bayrağı köyünün muhtarlığı önünde 5 metrelik direğe asıldı
Mehmet dedenin istediği Türk bayrağı köyünün muhtarlığı önünde 5 metrelik direğe asıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (2)
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Afgan halkının huzuru, bu ülkede yaşayan Türk soydaşlarımızın selameti ve ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her...
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afgan halkının huzuru, bu ülkede yaşayan Türk soydaşlarımızın selameti ve ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her...
Afganistan'da bulunan 200'ü aşkın Türk vatandaşı, 'uçan kale' olarak nitelendirilen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400 M tipi nakliye uçağıyla...
Afganistan'da bulunan 200'ü aşkın Türk vatandaşı, "uçan kale" olarak nitelendirilen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400 M tipi nakliye uçağıyla...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Hamid Karzai Mehmet Şimşek Süleyman Soylu
Magazin İrem Derici Yıldız Tilbe Şeyma Subaşı Davut Güloğlu
Spor Mesut Özil Burak Yılmaz Samet Aybaba Abdullah Avcı Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mehmet dedenin istediği Türk bayrağı köyünün muhtarlığı önünde 5 metrelik direğe asıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 02:04:04. #1.16#

title