Mehmet dedenin ekmek mücadelesi

11.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 11.11.2019 11:10

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 75 yaşındaki Mehmet Türkmen, kilometrelerce yol yürüyüp çorap satarak geçimini sağlıyor.

Kuşcağız Mahallesinde, okul lojmanında kalan, Kaymakamlığın da yardım ettiği Türkmen, her sabah el arabasına yüklediği çorap dolu valizlerle ilçe merkezinin yolunu tutuyor.

Kilometrelerce yol katederek ilçeye gelen Türkmen, sattığı çoraplardan kazandığı parayla geçimini sağlıyor.

Kaynak: AA