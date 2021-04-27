Mehmet Ceyhan kimdir? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan kaç yaşında, nereli?
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Mehmet Ceyhan kimdir? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan kaç yaşında, nereli?

Mehmet Ceyhan kimdir? Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan kaç yaşında, nereli?
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Mehmet Ceyhan kimdir, kaç yaşında? merak ediliyor. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hayatı ve biyografisini sizler için derledik. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği ve Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği'nin başkanlığını da sürdüren Prof. Dr.Mehmet Ceyhan hakkındaki tüm detaylar...

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan sık sık gündeme gelen isimlerden. Bununla birlikte Mehmet Ceyhan kimdir, kaç yaşında, nereli soruları da merak ediliyor. İşte Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hayatı ve biyografisi!

PROF DR. MEHMET CEYHAN KİMDİR?

Prof.Dr. Mehmet Ceyhan 1981 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı yıl Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çocuk sağlığı ve hastalıkları ihtisasına başladı ve 1985 yılında ihtisasını tamamladı. 1983-1985 yıllarında Beslenme ve Metabolizma Ünitesi'nde yaptığı çalışmalar sonucu, bu dalda bilim uzmanlığı derecesi aldı.

Askerlik hizmetini Adana Askeri Hastanesi'nde 1985-1987 yıllarında, zorunlu hizmetini ise 1987-1989 yıllarında Ankara Etimesgut Devlet Hastanesinde yerine getirdi. 1988 yılında çocuk sağlığı ve hastalıkları doçenti oldu. 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ünitesi'nde öğretim üyesi olarak göreve başladı ve Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları yandal ihtisası yaptı. 1995 yılında çocuk sağlığı ve hastalıkları profesörü oldu.1998 yılında A.B.D'nde Cincinnati Childrens Hospital'da, Çocuk Enfeksiyon Bölümü'nde çalıştı. Dr. Ceyhan 1985 yılında Gürson Çocuk Sağlığı Vakfı, Cihat Tahsin Gürson Araştırma Ödülü'nde birincilik, 1986 yılında ikincilik; 1988 yılında ise Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) teşvik ödülünü kazandı. İmmünizasyon serolojik ve klinik etkinliği, enfeksiyon hastalıklarının moleküler genetik yöntemlerle tanımlanması, enfeksiyon epidemiyolojisi ve bakterilerde antibakteriyal ilaç genlerinin tanımlanması üzerinde çalışmaktadır. Halen Enfeksiyon Hastalıkları Derneği ve Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Derneği'nin başkanlıklarını ve Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği'nin genel sekreterliğini yürüten Dr. Ceyhan, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı olarak çalışmaya devam etmektedir.

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Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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