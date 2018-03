Mehmet Can: "Sektöre Yön Veren Olmak İçin Çalışacağız"

Can Holding Enerji Grubu Başkanı Mehmet Can, faaliyet gösterdikleri tüm sektörlerde olduğu gibi enerji sektöründe de sektöre yön veren bir özelliğe kavuşacaklarına inandığını söyledi.

İnşaat'tan perakende'ye, sağlıktan turizme, gıda sektöründen enerji'ye pek çok alanda faaliyet gösteren Can Holding yatırımlarının karşılığını almaya başladı. Can Holding Enerji Grubu Başkanı Mehmet Can, "Holdingimiz 2015-2023 yıllarını kapsayacak bir yeniden yapılanma sürecine girmiştir. Geride bıraktığımız dönemde enerji, perakende, inşaat, turizm, sağlık ve gıda sektörlerinde büyüdük. Bundan sonraki dönemde hem büyüme hem de uzmanlaşmaya devam edeceğiz" dedi.

"Kaliteden asla ödün vermemeye gayret gösteriyoruz"

Capital 500 ödüllerinde holding bünyesinde yer alan 'Energy Petrol'ün ödülle döndüğünü kaydeden Can, gurur duyduklarını ama aynı zamanda böyle bir şeyi beklediklerini belirterek, "Yaptığımız her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünüp en düzgün şekilde yapmaya çalışıyoruz. Bir yandan büyürken öte yandan kaliteden asla ödün vermemeye gayret gösteriyoruz. Bu ödül de bir nevi bu sürecin bir sembolü" ifadelerini kullandı.

Enerji sektöründe hem bölgesel güç hem de tedarik gücü anlamında projelendirilen adımların olduğunu belirten Mehmet Can: "Faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerde olduğu gibi bu sektörde de sektöre yön veren bir özelliğe kavuşacağımıza inancımız tamdır" dedi.

"Bu tür ödüller de bizi daha da teşvik ediyor"

Müşterilerine, çalışanlarına ve ülke ekonomisine katma değerler oluşturan referans marka olma vizyonuyla hareket ettiklerini kaydeden Mehmet Can, "Toplum yararını gözeten, güvenilir ve girişimci bir kuruluş olmak, ürün ve hizmetlerin kalitesini arttırmak için sürekli projeler geliştiren bir kuruluş olmak öncelikli prensip ve amacımızdır. Bu tür ödüller de bizi daha da teşvik ediyor" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL