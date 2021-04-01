Mehmet Can Erdoğan yeniden başkanlığa seçildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mehmet Can Erdoğan yeniden başkanlığa seçildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Mehmet Can Erdoğan yeniden başkanlığa seçildi

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanlığına Mehmet can Erdoğan yeniden seçildi.

Adıyaman İl Genel Meclis Başkanlığına Mehmet can Erdoğan yeniden seçildi.

Adıyaman il genel meclis üyesi olarak 17 yıldır görev yapan Mehmet Can Erdoğan, 3. kez Başkanlığa seçildi. Tek liste halinde girdiği seçimlerde 30 meclis üyesinin tamamı oy kullandı. Oylama sonucunda 3 oy geçersiz sayılırken, 27 oy ile yeniden Mehmet Can Erdoğan yeniden başkanlığa seçildi.

Oylama sonrasında açıklamada bulunan Mehmet Can Erdoğan, kendisini tekrar bu göreve layık gören il genel meclis üyelerine teşekkür ederek, "Ne kadar ağır bir sorumluluk altında olduğumun farkındayım. Bu güne kadar olduğu gibi bundan sonrada yine hep birlikte bu görevi yürüteceğiz. İlimizin kırsal kesimlerine en güzel hizmeti çıtayı yükselterek yapmaya devam edeceğiz. Allah hepinizden razı olsun" dedi. - ADIYAMAN

Mehmet Can Erdoğan yeniden başkanlığa seçildi
Mehmet Can Erdoğan yeniden başkanlığa seçildi
Mehmet Can Erdoğan yeniden başkanlığa seçildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ömer Çelik İhsan Yavuz Özlem Zengin Süleyman Soylu
Magazin Esra Erol Bahar Candan Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mehmet Can Erdoğan yeniden başkanlığa seçildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 15:48:25. #1.15#
title