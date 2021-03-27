Mehmet Çakın, Berat Kandili mesajı yayınladı

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Berat Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Berat Kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı. Yayınlanan mesajda Çakın, "Yüce Allah'ın biz müminlere günahlarımızdan kurtulma ve geleceğimize dair isteklerimizi dualarla dile getirme fırsatını verdiği Berat Kandili'ni bir kez daha idrak edeceğiz" dedi.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Ramazan'ın habercisi Berat Kandili dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. "Yüce Allah'ın biz müminlere günahlarımızdan kurtulma ve geleceğimize dair isteklerimizi dualarla dile getirme fırsatını verdiği Berat Kandili'ni bir kez daha idrak edeceğiz" diyen Çakın, "Üç ayların sultanı ve Kur'an ayetlerinin indirildiği mübarek Ramazan Ayı'nın habercisi olan; af ve kurtuluşu müjdeleyerek ruhlara umut nurunu dolduran bu Rahmet Gecesi'ne kavuşmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Rabbimizin; "Benden af dileyen yok mu; onu affedeyim. Rızık isteyen yok mu; rızık vereyim. Şifa dileyen yok mu; şifa vereyim." buyurarak günahlarımızdan arınma, tüm istek ve arzularımızı dile getirme fırsatı sunduğu Berat Kandili; hatalarımızı telafi edebileceğimiz, Rabbimize, kendimize ve insanlığa olan sorumluluklarımızı yeniden değerlendirme fırsatı bulacağımız bir gecedir. Bu mübarek gecede Yüce Allah, sonsuz rahmet kapılarını yeryüzüne açmasıyla biz inanlara affedici ve hoşgörülü olmanın insan ilişkileri açısından önemini hatırlatmaktadır. Bu sebeple gündelik hayatta ve toplumsal düzende insanlara karşı hoşgörülü ve alçakgönüllü olmak Yüce Yaradan'ın bizlerde görmek isteyeceği en güzel davranışlardandır. İnsani değerlerimizin en saf ve temiz haliyle davranışlarımıza yansıyacağı imanlı ve temiz bir yaşantının yanı sıra; birlik ve beraberlik duygusuyla kardeşliğimize yakışır şekilde ülkemiz adına çabalayarak vatanımızda huzur ortamını inşa edecek davranışları görmek de en büyük arzumuzdur. Biz bu davranışların bizlere verdiği sorumluluk bilinciyle hayat yolunda durmadan çabalamalı, Rabbimize, kendimize ve çevremize olan yükümlülüklerimizi yerine getirmek için gayret etmeliyiz. Bu gayret bizlerin kurtuluşu için oldukça mühimdir. Çünkü mümin hoşgörü sahibidir ve Yaradan'ından gelen her şeye karşı sevgi duyandır. Bu özellikler inananların kurtuluşunun müjdecisi olacaktır. Ben mübarek Berat Kandili vesilesiyle Yüce Allah'ın bizleri ve tüm inananları affettiği kullarının arasına almasını temenni ediyorum. Bereket ve rahmetin inananların üzerine bir yıldız gibi yağdığı bu kutlu gecenin, tüm İslam alemine ve Aziz milletimize huzur, sağlık, barış ve bereket getirmesini en kalbi duygularımla Rabbimizden diliyorum. Berat Kandili'miz mübarek olsun" ifadelerini kullandı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı