Mehmet Cabbar: "Hemşerilerimizin duasını alacağımız projelerimiz devam edecek"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Mehmet Cabbar: "Hemşerilerimizin duasını alacağımız projelerimiz devam edecek" - Haberler
Mehmet Cabbar, Develi, Güncel

Mehmet Cabbar: "Hemşerilerimizin duasını alacağımız projelerimiz devam edecek"

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Hemşerilerimizin duasını alacağımız projelerimiz devam edecek" dedi.

04.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:30
Mehmet Cabbar:

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Hemşerilerimizin duasını alacağımız projelerimiz devam edecek" dedi.

31 Mart 2019'da 2'inci kez başkan olarak seçilen Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, 2'inci döneminin 1 yılını İHA'ya değerlendirdi. Develililerin duasını alacak projelerin devam edeceğini kaydeden Cabbar, "2'inci yılımızın 1'inci dönemi doldu. 2'inci dönemimiz olduğu için normal plan ve programlarımıza, Develi'mizin ihtiyaçları ne ise o doğrultuda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Develi'de 1 yıl içerisinde en büyük yaptığımız iş, güneş enerji santralidir. Geçen sene büyük uğraşlar vererek başladığımız güneş enerji santralimize şuanda hem üretim noktasında hem de belediyemize gelir noktasında çalışmalarımızı tamamladık. Hem belediyemize çok uzun yıllar bir gelir getirecek hem de enerji açığımıza milli hassasiyetler noktasında bir damla da olsa karımızın olması bizi ziyadesiyle mutlu etti. Bu arada ambalaj atık toplama fabrikası da faaliyetine devam ediyor. Bugüne kadar topladığımız dönüşebilir atıklardan 15 bine yakın ağacın kurtulmasına vesile olmuşuz. Buda bizim gelecek nesillere bırakacağımız doğamız adına çok güzel bir iştir. Bunun yanı sıra doğalgaz çalışmalarına, park yapım çalışmalarına, asfalt çalışmalarına devam ettik. Kültür ve sanat noktasında belki ulusal düzeyde dikkat çekecek Aşık Seyrani Kültür Kongresi'ni yaparak yaklaşık 7 ayrı ülkeden 40 üniversiteden 100 akademisyenin Develi'ye gelerek gerek Develi hakkında, gerek Aşık Seyrani hakkında gerekse Türk kültürü adına burada kongreler ve bildiriler yayınlanmasına vesile olduk. Bunu da kitaplaştırıp bir kültür yayını olarak inşallah gelecek nesillere bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Güneş enerji santralini 1 milyon dolara mal olan bir bütçeyle yapmıştık. Develi Belediyesi'nin tarihinde bir alanda en büyük yapmış olduğu bir projeydi. Çanakkale parkımız yine 1 milyon TL'ye yaklaşan bir maliyetle projemizdi. Bunun yanı sıra asfalt, alt yapı çalışmalarımız, yeni yaptığımız parklar derken bizim bütçemiz 50 milyon TL'ye yakındır. Bunun yaklaşık olarak 10-15 milyon TL'ye yakını saymış olduğumuz projeler olmak üzere yatırım olarak vatandaşlarımızın kullanımına sunduk. Korona virüs başlamadan önce 2020 yılına da hızlı bir giriş yapmıştık. Vatandaşlarımıza çamlık mevki dediğimiz alanda nefes alabilecekleri mesire alanı yapma projemiz başlamıştı. Virüsten ve kış şartlarından dolayı ara vermiştik. İnşallah bu yıl içerisinde gerek bu mesire alanımız gerekse ilçemizin içinde yapacağımız yeni büyük parklarla Develi'mizin güzel bir görünüme kavuşması için mücadele edeceğiz. Burada bunları yaparken büyükşehir belediyemiz ile de ortak ve birlikte adım atarak bunları yapıyoruz. Büyükşehir belediyemizin de 2020 yılı içerisinde ilçemize yapacağı hizmetleri var. Meydan projesi, terminal yapımı ve yakın zamanda ihaleye çıkacak olan çöp transfer tesisimiz var. İnşallah biran önce bu virüs illetini başımızdan def ederiz. Gerek Develi Belediyesi gerekse büyükşehir belediyesi olarak hizmetlerimize kaldığımız yerden hızlı bir şekilde devam ederek, vatandaşlarımıza güzel hizmetler yapmaya ve onlardan dua alacağımız hizmetler yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Korona virüsle ilgili ilçede aldıkları tedbirler hakkında bilgiler veren Cabbar, "Sağlık Bakanımızın ilk vakanın hayatını kaybettiği açıklamasından 1 hafta önce korona virüsle alakalı toplantı yapmıştık. Bu virüsün ülkemize de geleceğini düşünerek belediye olarak neler yapabileceğimizi düşünerek dezenfekte maddelerini ve temizlik maddelerini stoklamıştık. Sayın bakanımızın açıklamasının hemen akabinde toplu taşıma araçlarını dezenfekte ettik. Akabinde de okullarımızda, camilerimizde, kamu kurum ve kuruluşlarımızı dezenfekte ettik. Halen de çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

'Koronayı yenen en yaşlı insan' oldu! 106 yaşında iyileşti Haberler
'Koronayı yenen en yaşlı insan' oldu! 106 yaşında iyileşti
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente, mecburiyetten 5 il daha dahil oldu Haberler
Giriş çıkışın yasak olduğu 31 kente, mecburiyetten 5 il daha dahil oldu
Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Türk-İş'ten geldi Haberler
Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Türk-İş'ten geldi
4 ay önce hayatımıza giren koronavirüs, 60 binin üzerinde can aldı Haberler
4 ay önce hayatımıza giren koronavirüs, 60 binin üzerinde can aldı
Karantina yurdunda gün sayan genç kız, yaşadıklarını anlattı Haberler
Karantina yurdunda gün sayan genç kız, yaşadıklarını anlattı
Kına gecesi için gittikleri Azerbaycan'dan korona yüzünden dönemediler Haberler
Kına gecesi için gittikleri Azerbaycan'dan korona yüzünden dönemediler
Koronavirüsle mücadelede hayati öneme sahip olan akıllı solunum cihazlarının 155 adedi Türkiye'ye ulaştı
Koronavirüsle mücadelede hayati öneme sahip olan akıllı solunum cihazlarının 155 adedi Türkiye'ye ulaştı
Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi
Son dakika: İspanya'da son 24 saatte 809 kişi koronavirüsten yaşamını yitirdi
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı yanıtladı: Koronavirüs vaka sayısı Konya'da neden fazla?
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı yanıtladı: Koronavirüs vaka sayısı Konya'da neden fazla?
84 yaşında koronavirüsü yenen İzmirli amca, alkışlarla taburcu edildi
84 yaşında koronavirüsü yenen İzmirli amca, alkışlarla taburcu edildi
Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaş bulunuyor
Son dakika: Yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756...
İBB istasyonlara termal kamera yerleştirdi, ateşi yüksek çıkanlar araçlara alınmıyor
İBB istasyonlara termal kamera yerleştirdi, ateşi yüksek çıkanlar araçlara alınmıyor
Baraj sularının çekilmesiyle ortaya çıkan tarihi köy, bölge halkını duygulandırdı
Baraj sularının çekilmesiyle ortaya çıkan tarihi köy, bölge halkını duygulandırdı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 60 milyon 728 bin liraya ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 60 milyon 728 bin liraya ulaştı
Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor
Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Ada ülkesi Nauru, ön plana çıkıyor
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Ada ülkesi Nauru, ön plana çıkıyor
Mahallelerinde HES projesi istemeyen vatandaşlar, koronavirüsü hiçe sayıp protesto başlattı
Mahallelerinde HES projesi istemeyen vatandaşlar, koronavirüsü hiçe sayıp protesto başlattı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma kullananlara ücretsiz maske dağıttı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma kullananlara ücretsiz maske dağıttı
Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü
Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü
Türk profesör, aşıyı bulmak için kendini laboratuvarda karantinaya aldı
Türk profesör, aşıyı bulmak için kendini laboratuvarda karantinaya aldı
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalık sürecinde yaşadıklarını anlattı
Antalyalı çiftçi geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor
Antalyalı çiftçi geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaşlar, alışverişlerini sepet sarkıtarak yapmaya başladı
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaşlar, alışverişlerini sepet sarkıtarak yapmaya başladı
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti
Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti
İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı
İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı
Son dakika: Koronavirüsün tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı
Son dakika: Koronavirüsün tedavisi için kullanılan plazma tekniği SGK kapsamına alındı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 33 milyon kişinin sokağa çıkması yasaklandı
Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar
Tanzim satış araçları yeniden geliyor! Ancak bu kez meyve sebze satmayacaklar
Son dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırlayıp sunduğu infaz yasası, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Son dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırlayıp sunduğu infaz yasası, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Kadir Aydar Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Levent Dörter Nurgül Yeşilçay Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Tamer Tuna Rüştü Reçber Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Nisan İtalya Zonguldak Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Mehmet Cabbar: "Hemşerilerimizin duasını alacağımız projelerimiz devam edecek" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2020 14:00:00. #1.14#
title