Mehmet Büyükekşi: "Oyuncularımızla indirim görüşmelerine başlayacağız"
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Mehmet Büyükekşi: "Oyuncularımızla indirim görüşmelerine başlayacağız"

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, önümüzdeki günlerde oyuncularla bir araya gelerek maaşlarında gerekli indirimleri yapmaları konusunda görüşmelere başlayacaklarını söyledi.

Mehmet Büyükekşi:
29.04.2020 11:40 | Son Güncelleme: 29.04.2020 11:40

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, önümüzdeki günlerde oyuncularla bir araya gelerek maaşlarında gerekli indirimleri yapmaları konusunda görüşmelere başlayacaklarını söyledi.

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, kulübün mali durumundan liglerin yeniden oynatılmasına kadar birçok konuda İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

"LİGLERİN BAŞLAMASINDAN YANA GÖRÜŞ BİLDİRDİK"

Süper Lig'in kaldığı yerden devam etmesini savunduklarını dile getiren Büyükekşi, "UEFA'nın ve FIFA'nın bu konuda aldığı kararları biliyoruz. Mutlaka liglerin bitirilmesi yönünde tavsiye kararları var. Mayıs ayında da büyük bir ihtimalle Avrupa'da birkaç ülkede ligler başlayacak gibi gözüküyor. Biz de gereken maksimum tedbirlerin alınarak liglerin başlamasından yana görüşümüzü söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

"İÇ SAHA MAÇLARINI HER TAKIM KENDİ ŞEHRİNDE OYNAYACAK"

Maçların tek bir şehirde oynanma düşüncesine ilişkin ise Mehmet Büyükekşi, "Öyle bir şeyi kesinlikle kabul etmiyoruz. Bunun sağlıklı olması gibi bir şey zaten söz konusu değil. Artık bu virüsle ilgili birçok ülkenin açıklaması var; 'Biz bununla belli bir süre yaşamayı öğrenmeliyiz' diye. Evde hapsolarak bu işin sürdürülmesi mümkün değil. En önemlisi bilinçli olarak gereken tedbirlerin alınması. Zaten Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız Nihat Özdemir de aynı şeyi söyledi yaptığımız toplantıda. Daha önce olduğu gibi iç saha maçlarını her takım kendi şehrinde oynayacak" diye konuştu.

"YÜZDE 30 ZARARIMIZ VAR"

Korona virüsten dolayı liglere ara verilen bu süreçte maddi açından büyük kayıp içinde olduklarının altını çizen Başkan Büyükekşi, şunları söyledi:

"Bizim de bütün kulüplerin olduğu gibi maddi büyük kayıplarımız var. Özellikle birçok sponsorumuz ödemeler konusunda imtina ediyorlar. Diğer tarafta da kur farkından büyük bir kaybımız var. Yayıncı kuruluş yarın paraları ödemeye başlasa bile biliyorsunuz bir çek konulmuştu dolar 5.80 diye. Ama şu anda dolar 7, Euro 7.5 TL. Yabancı futbolcularımız ya dolar ya da euro ile sözleşme imzalamış durumda. Bundan dolayı bizim de yüzde 30 civarında bir zararımız var."

"İNDİRİM GÖRÜŞMELERİNE BAŞLAYACAĞIZ"

Mayısın 11'inde antrenmanlara başlayacaklarını belirten Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Bununla ilgili gerekli duyuruyu yaptık oyuncularımıza ve teknik ekibimize. Bu arada da indirim görüşmelerine başlayacağız. Birkaç oyuncumuz biz söylemeden maaşında indirim teklif etti ama biz; 'Bunu bütün futbolcuların yapması lazım' dedik. Görüşmeler için toplanmayı bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"YURT DIŞINDA 4 OYUNCUMUZ VAR"

Futbolcuların herhangi bir tedirginlik yaşayıp yaşamadığı yönünde gelen bir soruyu da Büyükekşi, şöyle cevaplandırdı:

"Öyle bir şey yok. Oyuncularımız ve hocamız Mayıs'ın 1'inde geliyorlar. Gereken karantina sürecini de göz önüne alacağız. Zaten yurt dışında sadece 4 oyuncumuz var."

(Uygar Aydın/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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