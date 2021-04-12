Mehmet Büyükekşi: "Hakemlerden memnun değiliz"
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Mehmet Büyükekşi: "Hakemlerden memnun değiliz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Mehmet Büyükekşi: 'Hakemlerden memnun değiliz'

Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Gaziantep FK'da Başkan Mehmet Büyükekşi hakemlerden memnun olmadıklarını belirterek, "İnşallah artık hakem konuşmayız" ifadelerini kullandı.

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Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Gaziantep FK'da Başkan Mehmet Büyükekşi hakemlerden memnun olmadıklarını belirterek, "İnşallah artık hakem konuşmayız" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1 mağlup olan Gaziantep FK'da Başkan Mehmet Büyükekşi, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'yi tebrik ederek sözlerine başlayan Büyükekşi, "Fenerbahçe'yi aldığı güzel galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Biz lige başlarken 5.'lik hedefimiz vardı ve buraya da 5. olarak geldik. Bu yolda bundan sonra da devam edeceğiz. Birçok maçtan sonra hakem konuşuyoruz. Bu maçta da ilk yarıda verilen ve verilmeyen birçok pozisyon var. Kaleci Altay'ın yaptığı hareket bize göre penaltı. Yine ilk yarıda attığımız gol var. Birçok benzeri pozisyonda hakem faul çalmadı, ceza sahası içinde olan harekete faul çaldı. Büyük takımlarımızın hiçbir şekilde hakeme ihtiyacı yok. Bütün pozisyonlarda takdir haklarını ev sahibi lehine kullandı hakem. Vakit geçirmelere sarı kart göstermedi, hepsini bize gösterdi. Şampiyonluğa giden takımlara başarılar diliyoruz. Kendi maçlarımıza bakıyoruz. 8 maçımız var. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz, bundan sonra da öyle yapacağız" diye konuştu.

"HAKEMLERİN DAHA İYİ MAÇ YÖNETMELERİNİ İSTİYORUZ"

Hakemlerden memnun olmadıklarını ifade ederek sözlerine devam eden Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Bugüne kadar hakemler nedeniyle 11 puanımız kaybolmuştu. Bugün de puan ya da puanlar alabilirdik. Biz memnun değiliz hakemlerden. Hakemlere güveniyoruz, daha iyi maç yönetmelerini istiyoruz. Seyirci baskısı da yok hakemler için. Herhangi bir şekilde etkilenmelerine gerek yok hakemlerin. Ama maalesef birçok maçta benzeri sıkıntılar yaşanıyor. Biz de hakem konuşmak yerine, futbolcuların iyi oyununu, gol pozisyonlarını konuşmak istiyoruz. İnşallah bundan sonraki maçlarda bu tarz pozisyonlar yaşanmaz. Gerek hakemlerimiz, gerek futbolcularımız fair-play içinde güzel maçlar seyrettirirler" diyerek sözlerini tamamladı.

(Bozhan Memiş - Güven Mert Ercan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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