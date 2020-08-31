HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Mehmet Büyükekşi: "Geçen sezon başarılıydık, bu sezon yeni hedeflerimiz var..."

Büyükekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TFF'nin aldığı kararla önümüzdeki yıl ligde 21 takımın yer alacağını belirterek, bu nedenle kulüplerin mali açıdan zora gireceğini ifade etti.

Mehmet Büyükekşi:
31.08.2020 13:47 | Son Güncelleme: 31.08.2020 14:20

Büyükekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TFF'nin aldığı kararla önümüzdeki yıl ligde 21 takımın yer alacağını belirterek, bu nedenle kulüplerin mali açıdan zora gireceğini ifade etti. Kırmızı-siyahlı kulübün başkanı, Süper Lig'in mayıs ortasında bitecek olmasından dolayı da Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak A Milli Futbol Takımı'nın sıkıntıya düşeceğini iddia etti.

Bu sezon ligde, her takımın 40 maç oynayacağını aktaran Büyükekşi, "Gerek yayıncı kuruluş tarafından gerekse diğer imkanlar kullanılarak gelirlerimizin düşmesini istemiyoruz." dedi.

Büyükekşi, kulüplerde yabancı oyuncu transferlerindeki maliyetin, dolar ve avrodaki kur artışı nedeniyle geçen yıla oranla yüzde 30 yükseldiğini belirterek, bunun da takımları ekonomik olarak darboğaza soktuğunu ifade etti.

Pandemi nedeniyle ekim ayına kadar seyircisiz, bu tarihten sonra da yüzde 30 seyirci kapasitesiyle karşılaşmaların oynanacağını belirten Büyükekşi, kulüplerin loca, seyirci ve sponsorluk gelirlerinin azalacağını kaydetti.

Büyükekşi, gelirleri düşen takımların giderlerinin ise azalmadığının altını çizerek, "Bu yıl Türk futbolunu çok zor günler bekliyor. Yayıncı kuruluşla şu ana kadar hala bir anlaşma sağlanmadı. Ödeme yapılmadı." diye konuştu.

"Yabancı oyuncu kuralıyla oynanmasın"

Bundan sonraki dönemde kulüplerin kurtuluşu için 4 yerli oyuncu oynatma mecburiyeti getirilmesi ve yabancı kuralıyla oynanmadan sahada maksimum 7 yabancının olması önerisinde bulunan Büyükekşi, "İsteyen 14 tane yabancı alabilsin ama sahada sadece 7 tanesi olsun. Ama Avrupa kupası maçları oynayan takımlar için 11 yabancıyla yurt dışı maçlarında oynatabilsin. Bütün takımların, altyapıya önem vermesini sağlamak için buradan çıkan 2 oyuncunun ilk 11'de oynama mecburiyeti getirilsin. Böylelikle bütçeler küçülecek." ifadelerini kullandı.

- "Geçen sezon başarılıydık"

Büyükekşi, ligdeki ilk sezonlarında aldıkları sonuçlardan yönetim olarak memnun olduklarını, birçok takımdan daha başarılı grafik çizdiklerini söyledi.

Teknik ekip, yönetim ve oyuncuları yeni olmasına rağmen bir takım olmayı başardıklarını vurgulayan Büyükekşi, şöyle konuştu:

"Hem Türkiye'de hem dünyada Kovid-19 olaylarından dolayı liglere ara verildi. Bu arayı son derece verimli şekilde yönettik. Aradan sonra tek yenilmeyen süper lig takım Gaziantep Futbol Kulübü oldu. Bu da bizi ayrıca gururlandırdı. Çok büyük takımlar bile pandemi sonrası sürpriz sonuçlar aldılar. Beklenmeyen yenilgiler aldılar. Bu şampiyonluğu etkiledi, küme düşmekte olan takımların durumlarını olumsuz etkiledi. Birçok futbolcu sözleşmesini iptal etti. Bunları da yönettik. Takımdan hiçbir oyuncuyu kaybetmedik ve ligi 8. olarak bitirdik."

Yeni sezonda kendilerine yeni hedefler koyduklarını anlatan Büyükekşi, geçen yıldan daha iyi olabilmek için uğraşacaklarını belirtti.

Büyükekşi, takımı yüzde 95 oranında koruyarak, üstüne de 7 transfer yaptıklarını dile getirerek, "Transferler takıma ilave güç olarak yansıyacak." yorumunu yaptı.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Manchester City Messi'ye 250 milyon euro imza parası, 100 milyon euro da maaş teklif etti Spor
Manchester City Messi'ye 250 milyon euro imza parası, 100 milyon euro da maaş teklif etti
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada 3. Sayfa
Borç aldığı komşusu, genç kadını evinin önünde öldürdü! Kaçış anı kamerada
MasterChef Türkiye'nin 42. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor Magazin
MasterChef Türkiye'nin 42. bölüm fragmanı yayınlandı! Eski yarışmacı geri dönüyor
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TİP Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıyı kınadı Politika
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TİP Milletvekili Barış Atay'a yapılan saldırıyı kınadı
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu 3. Sayfa
24 yaşındaki gencin cansız bedeni boğazına halat sarılı halde bulundu
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini düşünenler bile var Dünya
Sağlık çalışanının itirafı ülkeyi ayağa kaldırdı! Çektiği video sonrası akıl hastanesine kapatılması gerektiğini...
Kendisinden aşure isteyen hemşireye söylenen skandal sözler sonrası Mansur Yavaş: Sizlere cevap vermekten çekinir oldum
Kendisinden aşure isteyen hemşireye söylenen skandal sözler sonrası Mansur Yavaş: Sizlere cevap vermekten çekinir oldum
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
New York'ta metroda tecavüz girişimi! Herkesin gözü önünde saldırdı
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı
Son Dakika: AB'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz için diyalog çağrısı
Urartular'dan kalma nekropolde yeni bir ölü gömme geleneği tespit edildi
Urartular'dan kalma nekropolde yeni bir ölü gömme geleneği tespit edildi
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Veyis Ateş'in yeğeninin eşi, genç yaşta koronavirüse yenik düştü
Bolu'da 70 bin TL yatırımla mantar üretimine başlayan vatandaş, 45 günde 20 bin TL kazandı
Bolu'da 70 bin TL yatırımla mantar üretimine başlayan vatandaş, 45 günde 20 bin TL kazandı
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
İçi yolcu dolu otobüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiği anlar kamerada
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı
Galatasaray'ın yeni transferi Fatih Öztürk, evli sevgilisiyle gazetecilere yakalandı
Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada
Feci kaza, genç öğretmeni hayattan kopardı! Yürek burkan anlar kamerada
Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı
Berrak Tüzünataç, yeni sevgilisi Ali Yörenç ile şezlongta sarmaş dolaş yakalandı
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler
Yunan'ı korku sardı! Türkiye ile olası bir savaşta adaların derdine düştüler
İsrail uçağı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmek için Suudi Arabistan hava sahasını kullanacak
İsrail uçağı, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmek için Suudi Arabistan hava sahasını kullanacak
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım
Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya kahkaha attıran espri: Seni yatağıma attım
Son Dakika: RTÜK, Akit TV'nin Anıtkabir ile ilgili alt yazısı hakkında inceleme başlattı
Son Dakika: RTÜK, Akit TV'nin Anıtkabir ile ilgili alt yazısı hakkında inceleme başlattı
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya'da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Son Dakika: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Neftçi Bakü ile eşleşti
Son Dakika: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Neftçi Bakü ile eşleşti
İki çocuğun eşek üzerindeki yolculuğu feci kazayla son buldu! Köylüler demir yoluna koştu
İki çocuğun eşek üzerindeki yolculuğu feci kazayla son buldu! Köylüler demir yoluna koştu
Türk yazılımcılar, video ve ses dosyalarını 119 dilde metne çeviren program geliştirdi
Türk yazılımcılar, video ve ses dosyalarını 119 dilde metne çeviren program geliştirdi
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı
4 ay önce nikah kıyan Onur Buldu ve Duygu Koz düğün yaptı
Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi
Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi
Ailesiyle düğüne giden küçük kızdan acı haber geldi! Çoban, cansız bedeni dere yatağında buldu
Ailesiyle düğüne giden küçük kızdan acı haber geldi! Çoban, cansız bedeni dere yatağında buldu
Fatih Ürek'in ayrıldığı Gelinim Mutfakta'yı Onur Büyüktopçu sunacak
Fatih Ürek'in ayrıldığı Gelinim Mutfakta'yı Onur Büyüktopçu sunacak
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu
Ünlü oyuncu Suna Yıldızoğlu, Çukur'un yeni sezon kadrosuna dahil oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Fuat Oktay Angela Merkel Berat Albayrak Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Hakan Ural Wilma Elles Fatma Girik
Spor Jose Sosa Lionel Messi Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Ateş Kavga Çocuk Ankara
Şu an buradasınız: Mehmet Büyükekşi: "Geçen sezon başarılıydık, bu sezon yeni hedeflerimiz var..." - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.8.2020 14:43:03. #1.15#
title