SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Mehmet Büyükekşi'den açıklamalar - Spor
Mehmet Büyükekşi, Gaziantep, Futbol, Spor

Mehmet Büyükekşi'den açıklamalar

Gaziantep FK'de hedef milli takıma oyuncu göndermek.

09.03.2020 13:40 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:40
Mehmet Büyükekşi'den açıklamalar

Gaziantep FK'de hedef milli takıma oyuncu göndermek. Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi: "Şu an mevcut kadromuzda gösterdiği performansla milli takımlara gitmeyi hak eden birçok oyuncumuz bulunuyor"


Büyükekşi, yazılı açıklamasında, hemen her karşılaşmada olduğu gibi Trabzonspor maçında da terinin son damlasına kadar savaşan bir takım olarak takdir topladıklarını ifade etti.


Sahada sergilenen karakterin puanlardan daha değerli olduğunu vurgulayan Büyükekşi, şunları kaydetti: "Takımımız üst üste ligin zirvesinde yer alan ekiplere karşı mücadele etti. Geçen hafta Başakşehir karşılaşmasının özellikle ilk yarısında skor üstünlüğünü ele geçirebilirdik ancak tamamen şanssızlıklar yüzünden sahadan mağlubiyetle ayrılmıştık. Bu hafta Trabzonspor'u konuk ettik ve gerçekten bize yakışan bir mücadele örneği daha sergiledik. Karşılaşma boyunca hiçbir zaman oyunu çirkinleştirmeden, sadece futbol oynamak isteyen bir takım görüntüsü çizdik. Ben hem teknik heyetimizi hem de futbolcularımı bir kez daha kutlamak istiyorum. Karşılaşmada galibiyeti kaçıran taraftık ancak sahada oyuncularımızın göstermiş olduğu karakter ve mücadele benim için üç puandan bile daha değerlidir."


Bir takımı, özellikle saha içindeki tecrübesi ve kalitesinin daha belirgin hale getirdiğini ifade eden Gaziantep FK Başkanı Büyükekşi, "Şu an kadromuzda bulunan 24 oyuncudan 11'i daha önce ülkeleri adına milli formaları terletmiş isimler. En büyük arzumuz bu sayıyı daha da arttırabilmek ve futbolcularımızın uluslararası seviyede de mücadele ettiğini görebilmek. Şu an mevcut kadromuzda gösterdiği performansla milli takımlara gitmeyi hak eden birçok oyuncumuz bulunuyor. Onların da özellikle ay-yıldızlı formamız altında hem şehrimizi hem de takımımızı temsil etmesini büyük bir heyecanla istiyoruz.


Önümüzde 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası bulunuyor ve o turnuvayı izlerken kendi oyuncularımızı ve ülkemizi gururla izleyeceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu
Kaynak: Hürriyet

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler Spor
O Ses Türkiye'de jürilik yapan ünlü isimden Acun'u küplere bindirecek sözler
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü Spor
Genç kızın feci ölümü kamerada! Caddeden geçenlerin önüne düştü
Virüs, Türkiye'ye nasıl sıçramadı? İşin sırrını tek cümleyle özetledi Spor
Virüs, Türkiye'ye nasıl sıçramadı? İşin sırrını tek cümleyle özetledi
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı Spor
Kocası kayıp başvurusunda bulundu, gerçek çok başka çıktı
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek Spor
Kuyumcular fiyat verip uyardı! Altını olanlar köşeyi dönecek
Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı Spor
Tırnak arasındaki doku, cinayetten tutuklanan ağabeyi haklı çıkardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç James Jeffrey Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Acun Ilıcalı Defne Samyeli Serenay Sarıkaya
Spor Podolski Okan Buruk Burak Yılmaz Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Daha Fazla Adana Avrupa Petrol Sivasspor
Şu an buradasınız: Mehmet Büyükekşi'den açıklamalar - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2020 17:44:55. #1.15#