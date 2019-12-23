Mehmet Büyükekşi: "Amacımız Türk futbolunda önemli bir yer tutmak"

23.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:49

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, kulübün resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, "Amacımız Türk futbolunda önemli bir yer tutmak" dedi.



Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, ligdeki durumları ve devam eden Gaziantep Tek Yürek kampanyasına ilişkin kulübün resmi sitesi üzerinden açıklamalarda bulundu. Son üç maçta aldıkları skorların kendilerini oldukça memnun ettiğini ifade eden Büyükekşi, "Gaziantep Futbol Kulübü olarak, Türk futbolunda önemli bir yer tutabilme adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yapılan çalışmaların kıymetli olabilmesi adına en önemli sonucu ise profesyonel futbol takımımızın alacağı sonuçlar belirliyor. Süper Lig'de ilk sezonumuz olmasına karşın hedefimizi ilk 10 sıra olarak belirlemiştik. Takımımız ilk olarak Konyaspor karşısında önemli bir puan aldı, daha sonra ise üst üste Kayserispor ve Kasımpaşa gibi zorluk seviyesi yüksek iki karşılaşmayı da kazanmasını bildi. Şu ana kadar ligde topladığımız 23 puan gerçekten yadsınamaz bir başarıdır. Futbolcularımız, teknik heyetimiz ve yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarımızla birlikte üzerimize düşen görevi yapmaya çalışıyoruz. Futbol takımımız da alacağı sonuçlarla Gaziantep adına yakışır bir mücadele göstermeye devam edecektir" dedi.



"Kampanyamıza destek olan herkese teşekkür ediyorum"



Gaziantep Tek Yürek kampanyası ile ilgili de açıklamalarda bulunan Büyükekşi, "Öncelikle bu kampanyaya yaklaşık bir ay önce start verdik. Son olarak Gaziantep'te düzenlediğimiz gala gecesine gerçekten ciddi bir katılım oldu ve kulübümüzün yarınları adına Gaziantep Tek Yürek olunca neler yapacağını da bir kez daha gösterdi. İster sms yoluyla, ister forma satın alarak takımlarına destek olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Gaziantep Valisi Davut Gül ve Belediye Başkanı Fatma Şahin hanımefendi de bu süreçte bizlerin yanında olarak desteklerini gösterdiler. Kendilerine kulübümüz ve camiamız açısından ayrıca teşekkür ediyorum. Gaziantepli el ele verdiği takdirde başaramayacağı hiçbir şey olmadığını, futbolda da herkese gösterecek güce ve kudrete sahiptir" ifadelerini kullandı.



"Yeni Malatyaspor maçına en az 15-20 bin taraftar bekliyoruz"



Takımın artan performansıyla birlikte taraftar desteklerinde de büyük bir artış beklediklerini dile getiren Başkan Büyükekşi, "Süper Lig'e yeni çıkmış bir takım için 23 puan toplamak gerçekten çok önemli bir başarıdır. Ama tabloyu daha büyük hale getirmek istiyorsak bundan sonraki süreçte tüm Gaziantepli futbolseverlerle el ele vermemiz gerekiyor. Önümüzde bir Yeni Malatyaspor maçı bulunuyor. Bu karşılaşmadan alacağımız bir galibiyetle ligde belki de 7. sıraya kadar yükseleceğiz. Galibiyet alabilmemiz için hem futbolcularımız hem de taraftarlarımıza büyük görev düşüyor. Onlar tribünde, futbolcularımız da sahada alınlarının son terine kadar mücadele ederek sezonun ilk yarısını güzel bir galibiyetle tamamlamak istiyoruz. Bu karşılaşmada taraftarlarımızın üzerine düşen görevi yapacaklarını ve en az 15-20 bin kişinin takımımızı destekleyeceğine gönülden inanıyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA