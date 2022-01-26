Mehmet Boynukalın'dan İstanbul'u esir alan karla ilgili skandal sözler: Hz. Adem'e yapılan hakareti savunanı Allah çarpar

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Ayasofya Camii'nin eski baş imamı Mehmet Boynukalın, yine çok konuşulacak bir mesaj yayınladı.

"HERKES GEREKEN DERSİ ÇIKARIR İNŞALLAH"

Twitter'da İstanbul'daki kar felaketine ilişkin bir paylaşım yapan Boynukalın, "Hz. Adem ve Havva annemize yapılan hakareti savunanı Allah karla çarpar; öyle elinizde balık ve rakıyla kala kalırsınız... Gereken dersi herkes çıkarır inşallah..." ifadelerini kullandı.

İşte Boynukalın'ın o paylaşımı;

TARTIŞMA YARATAN AÇIKLAMALARA İMZA ATTI

Boynukalın'ın ilk dikkat çeken mesajı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde olmuştu. Bu paylaşımda Boynukalın; "Cinayet cinayettir; cinsiyet değiştirmez; erkek, kadın, çocuk, büyük kimin başına gelirse gelsin ilkemiz: 'Sizin için kısasta hayat vardır' ilahi düsturudur. Sürekli 'kadın cinayetleri' vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propagandasıdır. Ey insanlar! Şüphesiz, biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık ve tanışasınız diye sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerliniz ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz, Allah en iyi bilen ve her şeyden haberdar olandır (Hucurat suresi 13)" demişti.

Boynukalın'ın ikinci dikkat çeken çıkışı ise Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınması ile birlikte piyasalarda yaşanan hareketlilik sonrası geldi. Faizin azaltılmasının ve sonunda tamamen ortadan kaldırılmasının İslam'ın bir emri olduğunu belirten Boynukalın, "Bundan yüz yıl önce olduğu gibi istiklal mücadelesi veriyoruz yedi düvele karşı. Terörle, ekonomik savaşla vs. üzerimize geliniyor. Bize düşen sabırla mücadeleye devam etmektir. Allah millete, devlete zeval vermesin. Yolunda olanlara Rabbimiz yardım edecektir. Güçlü ekonomilerde faiz % 0-1 arasında. O sebeple faizcilerle mücadele etmek de İslam'ın bir emridir" ifadelerini kullanmıştı.

Mehmet Boynukalın daha sonra Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılmasına ilişkin yorumuyla gündeme geldi. Paylaşımında "İstanbul sözleşmesi kaldırılmış. Hamdolsun. Allah razı olsun. Haklı ve güçlü insan = Haklı ve güçlü Türkiye" ifadelerine yer vermesi sosyal medyada tepki çekmişti.

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