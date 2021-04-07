Mehmet Binici: Sivas'ın çatılarında 4 bin megavatlık güneş enerji santrali potansiyeli var
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mehmet Binici: Sivas'ın çatılarında 4 bin megavatlık güneş enerji santrali potansiyeli var

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Mehmet Binici: Sivas'ın çatılarında 4 bin megavatlık güneş enerji santrali potansiyeli var

Teoriden Pratiğe Enerji Çalıştayı'nda sunum yapan CK Enerji Çamlıbel Elektrik Talep Tahmin ve Enerji Tedarik Yönetmeni Mehmet Binici, "Sivas toplam 30 milyon 791 milyon metrekarelik bir çatı alanına sahip.

Teoriden Pratiğe Enerji Çalıştayı'nda sunum yapan CK Enerji Çamlıbel Elektrik Talep Tahmin ve Enerji Tedarik Yönetmeni Mehmet Binici, "Sivas toplam 30 milyon 791 milyon metrekarelik bir çatı alanına sahip. Bu da 4 bin megavatlık çatı üzeri güneş enerji santrali için kapasite olduğu anlamına geliyor" dedi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 'Teoriden Pratiğe Enerji Çalıştayı' 5-6 Nisan tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün iş birliğine yapılan çalıştayda akademi dünyasından bilim insanları ile alanında uzman sektör temsilcileri buluştu. Çalıştayda CK Enerji Çamlıbel Elektrik Talep Tahmin ve Enerji Tedarik Yönetmeni Mehmet Binici de 'Sivas'ın Yenilenebilir Enerji Potansiyeli' başlıklı bir sunum yaptı.

Sunumda Mehmet Binici, Sivas ve ilçelerinde toplam 30 milyon 791 bin metrekarelik bir çatı alanı olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Sivas halihazırda dağıtılan enerjisindeki tüketim miktarının yaklaşık yüzde 50'sini şehirde bulunan yenilenebilir enerji kaynaklarının üretiminden karşılıyor. Söz konusu çatı alanına ise yaklaşık 4 bin MW'lık çatı üzeri güneş santrali kurulabilir. Bu miktardaki bir kurulu güç Türkiye lisanssız güneş enerji santrali (GES) kurulu gücünün yüzde 59'una karşılık gelir. Bu kapasiteye denk gelen üretim ise yaklaşık 7.2 milyar kWh/yıl (kilowatt saat) değerindedir. Sivas'ın ortalama tüketimini 1.1 milyar kWh/yıl olarak düşünürsek bu potansiyel şehrin enerjisini fazlasıyla karşılar."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Diego Şenol Güneş Burak Yılmaz Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mehmet Binici: Sivas'ın çatılarında 4 bin megavatlık güneş enerji santrali potansiyeli var - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 13:49:11. #1.15#
title