Mehmet Binici: Sivas'ın çatılarında 4 bin megavatlık güneş enerji santrali potansiyeli var

Teoriden Pratiğe Enerji Çalıştayı'nda sunum yapan CK Enerji Çamlıbel Elektrik Talep Tahmin ve Enerji Tedarik Yönetmeni Mehmet Binici, "Sivas toplam 30 milyon 791 milyon metrekarelik bir çatı alanına sahip.

Teoriden Pratiğe Enerji Çalıştayı'nda sunum yapan CK Enerji Çamlıbel Elektrik Talep Tahmin ve Enerji Tedarik Yönetmeni Mehmet Binici, "Sivas toplam 30 milyon 791 milyon metrekarelik bir çatı alanına sahip. Bu da 4 bin megavatlık çatı üzeri güneş enerji santrali için kapasite olduğu anlamına geliyor" dedi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 'Teoriden Pratiğe Enerji Çalıştayı' 5-6 Nisan tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün iş birliğine yapılan çalıştayda akademi dünyasından bilim insanları ile alanında uzman sektör temsilcileri buluştu. Çalıştayda CK Enerji Çamlıbel Elektrik Talep Tahmin ve Enerji Tedarik Yönetmeni Mehmet Binici de 'Sivas'ın Yenilenebilir Enerji Potansiyeli' başlıklı bir sunum yaptı.

Sunumda Mehmet Binici, Sivas ve ilçelerinde toplam 30 milyon 791 bin metrekarelik bir çatı alanı olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"Sivas halihazırda dağıtılan enerjisindeki tüketim miktarının yaklaşık yüzde 50'sini şehirde bulunan yenilenebilir enerji kaynaklarının üretiminden karşılıyor. Söz konusu çatı alanına ise yaklaşık 4 bin MW'lık çatı üzeri güneş santrali kurulabilir. Bu miktardaki bir kurulu güç Türkiye lisanssız güneş enerji santrali (GES) kurulu gücünün yüzde 59'una karşılık gelir. Bu kapasiteye denk gelen üretim ise yaklaşık 7.2 milyar kWh/yıl (kilowatt saat) değerindedir. Sivas'ın ortalama tüketimini 1.1 milyar kWh/yıl olarak düşünürsek bu potansiyel şehrin enerjisini fazlasıyla karşılar."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı