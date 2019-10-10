Mehmet Bilen: "40 yıldır divan toplantılarını izlerim, böyle toplantı görmedim"

10.10.2019 19:05

Galatasaray eski divan başkan yardımcısı Mehmet Bilen, ekim ayı divan toplantısında Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'nun açıklamalarını ve tutumunu eleştirerek, "40 yıldır divan toplantılarını izlerim, böyle toplantı görmedim. Hamamcıoğlu ya görevini layıkıyla yapmalı ya da kulübe daha fazla zarar vermeden görevinden ayrılmalıdır" dedi.



Galatasaray'ın ekim ayı olağan divan toplantısı sonrasında eski divan başkan yardımcısı Mehmet Bilen, toplantı hakkında açıklamalarda bulundu. Galatasaray Spor Kulübü'nün son yapılan divan toplantısının bugüne kadar eşi görülmemiş bir nitelikte geçtiğini ifade eden Bilen, "Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu toplantıyı açtıktan sonra etik dışı söylemlerle kulüp başkanını paylar gibi konuştu. Divan başkanının böyle bir hakkı yoktur. Divan Başkanı uzlaşmacı olmalıdır. Hamamcıoğlu bir divan başkanı gibi davranmıyor. Muhalefet sözcüsü gibi ortamı geriyor, yanlış yapıyor. Divan Başkanlığı makamını zedeliyor. Bu tutum ve söylemleriyle Galatasaray Kulübü'ne zarar veriyor. 40 yıldır divan toplantılarını izlerim, dünkü gibi bir toplantı görmedim. Hamamcıoğlu ya görevini layıkıyla yapmalı ya da kulübe daha fazla zarar vermeden divan başkanlığı görevinden ayrılmalıdır" diye konuştu.



Mehmet Bilen toplantıda ayrıca bir üyenin Başkan Mustafa Cengiz hakkında 'Ali kıran baş kesen' açıklamalarını eleştirerek, "Kulüp başkanına hiç kimse bu şekilde hitap edemez. Bu şekilde konuşana müdahale edilip, özür diletilir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA