Mehmet Baturalp mezarı başında anıldı

09.11.2019 13:02 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:02

Türk basketbolunun önemli isimlerinden, eski Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı kaptanı ve milli basketbolcu Mehmet Baturalp, vefatının ikinci yılında anıldı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Karacaahmet Mezarlığı'nda kabri başında gerçekleştirilen anma törenine, Baturalp ailesinin yanı sıra Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan ve Fenerbahçe Beko Basketbol Takım Menajeri Cenk Renda ile sevenleri katıldı.

Anma töreninde merhum Mehmet Baturalp için mezarı başında dualar okundu.

Kaynak: AA