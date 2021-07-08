'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Edirne F Tipi Cezaevine gönderildi

Değeri 640 bin dolar! Tosuncuk'un drift yaptığı lüks araca bakın ne olmuş

2 gün boyunca binlerce müşterisini mağdur eden Akbank kendini böyle affettirecek

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Edirne F Tipi Cezaevine gönderildi Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın, Edirne F Tipi Cezaevi'ne sevk edildiği öğrenildi.

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Edirne F Tipi Cezaevine gönderildi

İSTANBUL - Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın, Edirne F Tipi Cezaevi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Çiftlik Bank kurucusu ve Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklandı. Aydın, dün akşam saatlerinde önce Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü. Burada bir süre bekletilen Aydın'ın daha sonra yüksek güvenlikli Edirne F Tipi Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cem Güney Kılıç