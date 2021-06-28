Mehmet Aurelio, Fenerbahçe'ye veda etti

Fenerbahçe'de teknik ekibe geçtiğimiz sezon katılan eski milli futbolcu Mehmet Aurelio, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sarı-lacivertli takımdaki görevinden ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe'de teknik ekibe geçtiğimiz sezon katılan eski milli futbolcu Mehmet Aurelio, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile sarı-lacivertli takımdaki görevinden ayrıldığını duyurdu.

Mehmet Aurelio yaptığı paylaşımda, "2020-2021 sezonunun tamamlanması ile birlikte Fenerbahçe'de şeref ve gururla yürüttüğüm görevimden bugünden itibaren ayrılmış bulunmaktayım. Fenerbahçe Kulübü ailesinin tüm yönetim kuruluna, teknik ekip ve idari ekip yöneticilerine, çalışanlarına, oyuncularına ve büyük Fenerbahçe taraftarına tüm destekleri için teşekkür ederim. Gönül isterdi ki daha iyi ve daha güzel başarılar sizlere hediye edelim. Dilerim önümüzdeki süreçte başarılar takımımız ile olur" cümlelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı