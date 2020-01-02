Mehmet Aurelio: "Fenerbahçe beni istemedi, Beşiktaş'a gittim" | Skorer Özel
Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanı sıra A Milli Takım formasını da giyen Mehmet Aurelio Skorer'e özel açıklamalarda bulundu.
02.01.2020 11:46 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:46
Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanı sıra A Milli Takım formasını da giyen Mehmet Aurelio Skorer'e özel açıklamalarda bulundu. Real Betis'in ikinci lige düştüğü dönemde Türkiye'ye dönmek istediğini dile getiren Aurelio, "Fenerbahçe'ye döneceğim dedim ama o dönem istemediler. Ben de Beşiktaş'a gittim. Fenerbahçe'de 5 sene oynadım ve çok mutlu oldum. Benim için çok özel bir takım" dedi.
Kaynak: DailyMotion.com
Haber Videosu: Mehmet Aurelio: "Fenerbahçe beni istemedi, Beşiktaş'a gittim" | Skorer Özel
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