: Mehmet Aurelio: "Fenerbahçe beni istemedi, Beşiktaş'a gittim" | Skorer Özel

02.01.2020 11:46 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:46

Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yanı sıra A Milli Takım formasını da giyen Mehmet Aurelio Skorer'e özel açıklamalarda bulundu. Real Betis'in ikinci lige düştüğü dönemde Türkiye'ye dönmek istediğini dile getiren Aurelio, "Fenerbahçe'ye döneceğim dedim ama o dönem istemediler. Ben de Beşiktaş'a gittim. Fenerbahçe'de 5 sene oynadım ve çok mutlu oldum. Benim için çok özel bir takım" dedi.

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