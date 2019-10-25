Mehmet Aurelio, Altınordu'yu ziyaret etti!

25.10.2019 13:39

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'yu ziyaret eden ve tesislerde incelemede bulunan teknik direktör Mehmet Aurelio, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası vizesi alacağına inandığını belirtti. Altınordu'nun Metin Oktay ve Beytullah Baliç yerleşkeleri ile İsmet Orhun bilge Tesisleri'nde incelemede bulunup, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'yla bir araya gelen Mehmet Aurelio, gördüklerinin kendisini son derece memnun ettiğini söyledi.