Mehmet artık duyabiliyor
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Mehmet artık duyabiliyor

Kahramanmaraş'ta maddi durumları iyi olmayan ailenin 13 yaşındaki çocukları, tamir ettirilen işitme cihazı sayesinde yaklaşık 1 yıl sonra yeniden duymaya başladı.

Mehmet artık duyabiliyor
29.06.2020 12:02 | Son Güncelleme: 29.06.2020 12:10

Kahramanmaraş'ta maddi durumları iyi olmayan ailenin 13 yaşındaki çocukları, tamir ettirilen işitme cihazı sayesinde yaklaşık 1 yıl sonra yeniden duymaya başladı.

Onikişubat ilçesi Dumlupınar Mahallesinde yaşayan Yıldız ailesinin 3 erkek çocuğundan birincisi olan Mehmet, 1 yaşında geçirdiği hastalık sonrası işitme ve konuşma yeteneğini kaybetmiş, devlet tarafından karşılanan 60 bin liralık işitme cihazı ilerleyen zaman içinde arızalanmıştı.

Yaklaşık 1 yıldır işitme cihazını kullanamayan Mehmet'in dramının basında yer almasının ardından harekete geçen Onikişubat Belediyesi, Mehmet'in arızalı işitme cihazının tamiri için çalışma başlattı. İşitme cihazının 5 bin liralık tamir işlemi Onikişubat Belediyesi tarafından karşılandı. Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek'de bugün tamir edilen işitme cihazını Mehmet'e teslim etti.

Mehmet'in işitme cihazını taktıktan sonra onunla iletişim kuran Başkan Mahçiçek, "Mehmet'in duyması için bir cihaza ihtiyacı olduğunu arkadaşlarımız bizlere bildirdi. Bizler de hemen kullanımını sağladık. İnanıyorum ki inşallah Mehmet bu cihaz sayesinde eğitim hayatını devam ettirecek ve ailesi ile birlikte iletişimi güzelce sağlayacak. Çocuklar bizim çocuklarımız, onların ihtiyaçlarını karşılamak ta bizim öncelikli görevimiz. Bu görevi yerine getirdiğimiz içinde mutlu olduk" dedi.

Anne Neslihan Yıldız, "Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Çok mutluyum artık sevinçten ağlıyorum. Oğlum tehlikeyi hissedip duyacak artık" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Manşet

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