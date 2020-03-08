Mehmet Altunkaynak'ın öldürülmesine ilişkin 3 kişi gözaltına alındı
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Fenerbahçe, Güngören, Genç, Güncel

Mehmet Altunkaynak'ın öldürülmesine ilişkin 3 kişi gözaltına alındı

Güngören'de 2017'de Genç Fenerbahçe taraftar grubu mensubu "Dadaş Mehmet" olarak bilinen Mehmet Altunkaynak'ın öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

08.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 08.03.2020 14:16
Mehmet Altunkaynak'ın öldürülmesine ilişkin 3 kişi gözaltına alındı

Güngören'de 2017'de Genç Fenerbahçe taraftar grubu mensubu "Dadaş Mehmet" olarak bilinen Mehmet Altunkaynak'ın öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Aralık 2017'de Haznedar Mahallesi Posta Caddesi üzerinde Altunkaynak'ın uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin yürüttüğü çalışma kapsamında azmettirici oldukları iddiasıyla Fenerbahçe Spor Kulübü eski tribün liderleri "Dede İsmail" lakaplı İsmail Dalkıran ve İbrahim Gümüştekin ile olayda silahı kullandığı öne sürülen kişi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: AA

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Manşet

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