Mehmet Altunkaynak'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 11 kişi adliyeye sevk edildi Güngören'de 2017'de Genç Fenerbahçe taraftar grubu mensubu "Dadaş Mehmet" olarak bilinen Mehmet Altunkaynak'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Güngören'de 2017'de Genç Fenerbahçe taraftar grubu mensubu "Dadaş Mehmet" olarak bilinen Mehmet Altunkaynak'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 23 Aralık 2017'de Haznedar Mahallesi Posta Caddesi üzerinde Altunkaynak'ın uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin yürütülen çalışma kapsamında, azmettirici oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü eski tribün liderleri "Dede İsmail" lakaplı İsmail Dalkıran ve İbrahim Gümüştekin ile olayda silahı kullandığı öne sürülen hükümlü Samet Diler'in (30) de aralarında bulunduğu 11 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Fail cezaevi firarisi

Altunkaynak'ın öldürülmesine ilişkin çalışma yürüten polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerinden olayın şüphelisi olarak Samet Diler'i tespit etti. Diler'in cinayetten önce Kırklareli Cezaevinde olduğu, olaydan bir kaç gün önce cezaevinden firar ettiği ve olayda silahı kullanan kişi olduğunu belirlendi.

Cinayetten sonra firar eden Diler'in hakkında bulunan başka bir suçtan aranma kaydından yakalanıp cezaevine girmesi üzerine polis, operasyona başladı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altunkaynak'ın öldürülmesine ilişkin 4 Mart'ta İstanbul, Diyarbakır ve Iğdır'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda azmettirici oldukları iddiasıyla Fenerbahçe Spor Kulübü eski tribün liderleri "Dede İsmail" lakaplı İsmail Dalkıran ve İbrahim Gümüştekin ile olaya karışan 8 kişi yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 8 tabanca ile 258 fişek ele geçirildi.

Cinayetin sebebi "tribün rantı"

Mehmet Altunkaynak ile İsmail Dalkıran ve İbrahim Gümüştekin arasında tribün rantı sebebiyle anlaşmazlık bulunduğu iddia edildi. Azmettirici oldukları öne sürülen Dalkıran ve Gümüştekin'in olaydan bir kaç ay önce Altunkaynak'ı tehdit edip tribüne gitmemesini istedikleri öne sürüldü.

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelinin, Altunkaynak'a silahla ateş açıp kaçtığı anlar görülüyor.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: AA