Mehmet Altıparmak: "Yolun sonu Süper Lig olsun"
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Mehmet Altıparmak: "Yolun sonu Süper Lig olsun"

Mehmet Altıparmak: 'Yolun sonu Süper Lig olsun'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

SAMSUN (İHA) – Samsunspor'un yeni Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Samsunspor'a gönül veren herkesin desteğiyle yolu sonu Süper Lig olsun" dedi.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor'un yeni Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Samsunspor'a gönül veren herkesin desteğiyle yolu sonu Süper Lig olsun" dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da Ertuğrul Sağlam'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen tecrübeli Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, kendisine ait sosyal medya hesaplarından bir mesaj paylaştı.

"Yolun sonu Süper Lig olsun"

Daha önce TFF 1. Lig'den birçok takımı Süper Lig'e çıkartan Altıparmak, "Büyük Samsunspor camiasının büyük hedefleri için yola çıkıyoruz. Bizden beklenen belli, varmak istediğimiz yer belli. Çok çalışacağız ve çok mücadele edeceğiz. Yılport Samsunspor'a gönül veren herkesin desteğiyle yolu sonu Süper Lig olsun" diye konuştu.

Altıparmak, Samsunspor ile 1 yıllık anlaşma sağladı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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