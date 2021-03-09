Mehmet Altıparmak'tan Gençlerbirliği'ne veda mesajı Açıklaması
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Mehmet Altıparmak'tan Gençlerbirliği'ne veda mesajı Açıklaması

09.03.2021 17:23 | Son Güncelleme: 09.03.2021 17:26
Mehmet Altıparmak'tan Gençlerbirliği'ne veda mesajı Açıklaması

Gençlerbirliği Kulübü ile yolları ayrılan teknik direktör Mehmet Altıparmak, veda mesajı yayımladı.

Gençlerbirliği Kulübü ile yolları ayrılan teknik direktör Mehmet Altıparmak, veda mesajı yayımladı.

Altıparmak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Büyük bir heyecan ve umutla teknik direktörlük görevini kabul ettiğim, kariyerimde her zaman ayrı bir yeri olan Gençlerbirliği Kulübü ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Geleneklerini çok iyi bildiğim kulübümüzün hak ettiği noktaya gelebilmesi adına çabalarımız oyun olarak olumlu etki yaratsa da skora etki etmeyi başaramadık." ifadelerini kullandı.

Başkent ekibinin başında 6 maçta görev yapan Altıparmak, şunları kaydetti:

"Sezon planlaması ve transfer politikaları takım olma olgusunu imkansız hale getirmişken bunları düzeltmek için gereken zaman maalesef sınırlıydı. Dilerim kan değişikliği olumlu saha sonuçlarını beraberinde getirir ve yuvam olarak gördüğüm Gençlerbirliği ligde kalmayı başarır. Görev süremiz boyunca yanımızda olan başta futbolcu arkadaşlarıma, kulüp çalışanlarına, taraftarımıza, yönetim kurulu üyelerine ve Başkan Sayın Murat Cavcav'a teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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