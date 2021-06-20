Mehmet Altıparmak, Samsunspor'da
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Mehmet Altıparmak, Samsunspor'da

Mehmet Altıparmak, Samsunspor'da
Demirören Haber Ajansı / Gökhan İçkilli - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile 1 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile 1 yıllık prensip anlaşmasına vardı.

2020-2021 sezonunu 70 puanla averajla üçüncü sırada bitiren ve Play-Off'larda Altınordu takımına yenilerek Süper Lig hayalini gerçekleştiremeyen Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz 2021 – 2022 futbol sezonu için Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile 1 yıllık prensip anlaşması sağlanmıştır. Bu anlaşmanın hem teknik direktörümüze hem de camiamıza hayırlı olmasını dileriz" denildi.

52 yaşındaki tecrübeli hoca son olarak Gençlerbirliği takımını çalıştırdı. 

 


Mehmet Altıparmak, Samsunspor'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan İçkilli

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